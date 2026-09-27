Leo Messi y su increíble golazo de tiro libre que le está dando la vuelta al mundo (VIDEO)

Pasan los años y Leo Messi sigue sorprendiendo con los extraordinarios goles que marca con el Inter Miami. En esta ocasión el astro argentino empató el marcador ante el Columbus Crew con una genialidad de tiro libre con poco ángulo de disparo, pero el dorsal ‘10′ logró colgarla del ángulo.

Leo Messi, como siempre, se encargo de un tiro libre en el encuentro y decidió disparar a puerta casi pegado a la línea de meta, pero con su zurda consiguió mandar la de gajos al fondo de las redes techando al portero rival y dejando una postal hermosa para la Major League Soccer (MLS). La afición que asistió al encuentro quedó atónita por el gol que marcó el argentino.

WOW! Messi from a near-impossible angle. 😱 pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

Leo Messi acecha el récord del brasileño Marcelino Carioca

A pesar de que Leo Messi es el jugador con más títulos en la historia del futbol mundial, el argentino sigue en busca de romper récords y antes de retirarse dejar su nombre vigente en varios elementos del balompié.

El dorsal ‘10′ del Inter Miami está en busca del récord que le pertenece a Marcelino Carioca, quien es el futbolista con más goles de tiro libre con 78 tantos y Leo Messi con su anotación frente al Columbus Crew llegó a 76 dianas a balón parado.

En la lista de este récord se encuentran únicamente jugadores sudamericanos, el top 5 está conformado por cuatro brasileños y un argentino, Leo Messi. El oriundo de Rosario, Argentina, puede quedarse con el primer puesto de este listado.

El GOLAZO del 10 desde el mejor ángulo 🤯🤳 pic.twitter.com/KY5HgUxKSv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

Leo Messi tendrá su ‘Último Baile’ con la Selección de Argentina

Leo Messi viajará a su país natal para tener su despedida de la Selección de Argentina en la fecha FIFA, partidos que quedarán para la historia al ver al rosarino por última vez con la camiseta de la Albiceleste.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá tres compromisos amistosos, pero será en el cotejo ante Benín el 6 de octubre cuando la Selección de Argentina se despida de una de sus máximas leyendas.

La marca que patrocina a la Albiceleste, Adidas, realizó una camiseta especial para este encuentro en la que destaca el logo de Leo Messi en lugar de las tres rayas y este jersey se verá por primera vez en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

DCO