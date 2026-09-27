Playoffs MLB: Conoce a los clasificados, fechas importantes, cruces del Wild Card y horarios

Se definen los 12 equipos para los playoffs de la MLB.

Se viene la fiesta de octubre. Llegó a su fin la temporada regular de la Major League Baseball (MLB) y se definieron a los 12 equipos que disputarán los playoffs de la temporada 2026, en los que figuran los Dodgers de Los Ángeles que estarán en busca de un tricampeonato histórico dentro de la liga.

En el último día de actividad casi todos participantes de los playoffs estaban casi definidos, solo quedaban por confirmar un par de plazas. En la Liga Americana, los Astros dejaron fuera a los Rangers que llegaron igualados a la última fecha tras vencer a los Athletics de Oakland, mientras que el conjunto de Texas cayó a manos de los Twins de Minnesota.

Así se jugaran los playoffs de la MLB para definir la Serie Mundial

Como es una costumbre, los dos mejores equipos de cada liga se ahorran la ronda del Wild Card y se quedan a un paso de las Series de Campeonato, en este caso los Rays y Guardians del lado de la Americana y los Brewers y Dodgers por parte de la Nacional.

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Liga Americana

Tampa Bay Rays - descansan la primera ronda

Cleveland Guardians - descansan la primera ronda

Wild Card

Houston Astros vs. Chicago White Sox

New York Yankees vs. Boston Red Sox

Liga Nacional

Milwaukee Brewers - descansan la primera ronda

Los Angeles Dodgers - descansan la primera ronda

Wild Card

Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies

San Diego Padres vs. Chicago Cubs

La ronda del Wild Card llega a ser más rápida que las demás ya que el ganador se define al mejor de tres juegos, así que solo llegan a disputar cinco encuentros, mientras que en la ronda divisional es al mejor de cinco y la Serie de Campeonato y la Serie Mundial se define al mejor de siete.

Calendario completo de los playoffs de la MLB

Los 10 equipos que disputarán la Serie de Comodines tendrán un día de descanso antes de iniciar su participación en los playoffs. La postemporada arranca el 29 de septiembre de camino a la Serie Mundial.

Series de Comodines: Del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Series Divisionales: Del 3 al 10 de octubre (Liga Americana) y del 3 al 9 de octubre (Liga Nacional).

Series de Campeonato: Del 12 al 20 de octubre (Liga Americana) y del 11 al 19 de octubre (Liga Nacional).

Serie Mundial: Del 23 al 31 de octubre.

La Serie Mundial enfrenta al campeón de la Liga Americana contra el mandamás de la Liga Nacional y el equipo a vencer por tercera campaña consecutiva son Los Ángeles Dodgers que son los actuales bicampeones de la MLB.

DCO