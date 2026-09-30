Canelo Álvarez revela que se quiere retirar con una pelea en el Estadio Azteca y ya tuvo pláticas con el dueño

Saúl Álvarez platicó de su visita al Estadio Azteca durante el Mundial 2026 y que se visualizó peleando en el Coloso de Santa Úrsula. El boxeador ya tuvo una junta con los dueños del recinto y el peleador jalisciense afirmó que desea que su última pelea en su carrera profesional sea en México.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca y es un recinto que te genera una vibra impresionante en buen sentido, una vibra muy buena, y me visualicé peleando ahí. Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos, hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí”, comentó el Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez tendrá su primer pelea del 2026 ante Christian Mbilli

Canelo Álvarez superó su lesión en el codo y ya está listo para tener su primera pelea del 2026. El mexicano volverá a visitar Riyadh, Saudi Arabia, para tener su pelea ante Christian Mbilli por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual perdió el jalisciense a manos de Terence Crawford.

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El enfrentamiento entre Álvarez y Mbilli será el 31 de octubre del 2026 en el evento que tiene como nombre “Mexico vs The World”, en donde tendrá participación el mexicano Jaime Munguía y aún quedan varias pelea por confirmarse para la cartelera definitiva.

Será la segunda ocasión que el Canelo Álvarez pise Arabia Saudita para una pelea, la primera vez ocurrió el 3 de mayo del 2025 cuando enfrentó a William Scull en la ANB Arena de Riyadh y consiguió la victoria por decisión unánime.

DCO