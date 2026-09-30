Fuera del Ring

Canelo Álvarez revela que se quiere retirar con una pelea en el Estadio Azteca y ya tuvo pláticas con el dueño

El boxeador ya tuvo una junta con los dueños del recinto y el peleador jalisciense afirmó que desea que su última pelea en su carrera profesional sea en México

Saúl Álvarez revela que se quiere retirar en una pelea en el Estadio Azteca.
Saúl Álvarez revela que se quiere retirar en una pelea en el Estadio Azteca. Foto: IA
Por:
Diego Chávez Ortiz

Saúl Álvarez platicó de su visita al Estadio Azteca durante el Mundial 2026 y que se visualizó peleando en el Coloso de Santa Úrsula. El boxeador ya tuvo una junta con los dueños del recinto y el peleador jalisciense afirmó que desea que su última pelea en su carrera profesional sea en México.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca y es un recinto que te genera una vibra impresionante en buen sentido, una vibra muy buena, y me visualicé peleando ahí. Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos, hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí”, comentó el Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez tendrá su primer pelea del 2026 ante Christian Mbilli

Canelo Álvarez superó su lesión en el codo y ya está listo para tener su primera pelea del 2026. El mexicano volverá a visitar Riyadh, Saudi Arabia, para tener su pelea ante Christian Mbilli por el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual perdió el jalisciense a manos de Terence Crawford.

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El enfrentamiento entre Álvarez y Mbilli será el 31 de octubre del 2026 en el evento que tiene como nombre “Mexico vs The World”, en donde tendrá participación el mexicano Jaime Munguía y aún quedan varias pelea por confirmarse para la cartelera definitiva.

Será la segunda ocasión que el Canelo Álvarez pise Arabia Saudita para una pelea, la primera vez ocurrió el 3 de mayo del 2025 cuando enfrentó a William Scull en la ANB Arena de Riyadh y consiguió la victoria por decisión unánime.

DCO

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