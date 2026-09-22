¿Canelo Álvarez vs Mbilli cambia de fecha por temas de seguridad? Lo que se sabe de la posible nueva sede de la pelea

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli corre riesgo de ser pospuesta por segunda vez. Primero se pactó para el 12 de septiembre de 2026, pero por problemas con el campamento del mexicano se movió para el 31 de octubre en Arabia Saudita, aunque la velada corre riesgo de cambiar de fecha por los conflictos en Oriente Medio.

De acuerdo con información de diversos medios nacionales, el pleito entre el mexicano y el francés se podría reagendar para noviembre en Estados Unidos por las tensiones en Oriente Medio con la guerra. La pelea entre Canelo y Mbilli se realizará en Riad, ciudad de Arabia Saudita que ha sido blanco de bombardeos, ataques con drones, además de la cancelación de vuelos.

Canelo and Christian Mbilli have faced off for the first time 😤🔥#CaneloMbilli | September 12 | Live exclusively on DAZN 🤳 pic.twitter.com/u01nYz63O1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 22, 2026

Las Vegas sería el nuevo escenario de Canelo vs Mbilli

De acuerdo con el reportero Elías Quijada, de Estadio Deportes, y con información de ESPN, ante los conflictos en Medio Oriente y los ataques en Riad, la velada de box en Arabia Saudita corre riesgo y la ciudad de Las Vegas se coloca como la principal opción para albergar la función que promueve el jeque árabe Turki Alalshikh.

“Luego del conflicto bélico allá en Arabia Saudita y los recientes ataques en la ciudad de Riad, algunos bombardeos, algunos ataques con drones, está en riesgo que se lleve a cabo la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, lo cual haría que pudiera cambiar de sede y la fecha disponible que, tengo entendido, ya la apartaron por si sí o si no, sería el día 21 de noviembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas”, dijo Quijada.

De igual manera ESPN adelanta que la T-Mobile Arena fue apartada para el 21 de noviembre, en caso que la pelea entre Canelo y Mbilli sea inviable de llevarse a acabo en Riad. A poco más de un mes para el compromiso, resta que los organizadores de la velada anuncien si hay cambio de fecha.

Canelo loves boxing, and boxing loves Canelo 🥹❤️#CaneloMbilli | Oct 31 | Mexico vs The World | Live on DAZN | @RingMagazine 🤳 pic.twitter.com/r4P3up1Ewn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 14, 2026

¿Por qué se cambió la fecha de la pelea Canelo vs Mbilli?

La primera cancelación del pleito se debió a que Saúl Álvarez acusó problemas en su recuperación de una lesión y temas personales que no lo dejaron tener un campamento completo de entrenamiento. Por eso se canceló la función del 12 de septiembre.

Ahora, a 40 días de la pelea no hay un cartel confirmado, aunque se había manejado que la función sería “México vs El Mundo” y que pelearían Jaime Munguía, Rafael Espinoza y más.

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