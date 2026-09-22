México hace historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo con un récord imposible de igualar

México hizo historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo al convertirse en el primer país de Latinoamérica en competir en la prueba de relevos mixtos, una récord imposible de igualar y que marca una nueva etapa en las competencias.

Romina Hinojosa, Andrea Ramírez, Yareli Salazar, Sebastián Ruíz, Ignacio Prado y Tomás Aguirre fueron los pedalistas aztecas que lograron este hito, aunque no les fue de lo mejor, ya que culminaron en la penúltima posición, por delante de Japón, con tiempo de 57:41.84.

ELLOS YA SON HISTÓRICOS 🇲🇽 🤩



El equipo mexicano se convirtió en el PRIMER país en Latinoamérica en correr una prueba contrarreloj relevos mixto de la historia del Campeonato Mundial de Ciclismo.



-Romina Hinojosa

-Andrea Ramírez

-Yareli Salazar

-Sebastián Ruíz

-Tomás Aguirre… pic.twitter.com/2NSDHqUqYr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 22, 2026

Italia fue el ganador de la etapa con tiempo de 51:32:28, seguidos por Francia con marca de 51:40:91 y en tercer lugar del podio Suiza, que paró el cronómetro en 51:52:18.

De antemano se sabía que la escuadra tricolor no era la favorita para quedar en los primeros lugares, pero el hecho de ser los primeros ciclistas latinos en disputar unos relevos mixtos es un acontecimiento que impulsará el deporte en el país.

Your Team Time Trial Mixed Relay podium at #Montréal2026 👇



🥇 Italy 🇮🇹

🥈 France 🇫🇷

🥉 Switzerland 🇨🇭



📸 SWpix pic.twitter.com/J75swppPDT — UCI (@UCI_cycling) September 22, 2026

Mexicanos tienen participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo

Varios ciclistas mexicanos tuvieron participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo. El pedalista que se ha llevado los reflectores es Isaac del Toro, quien participó el 20 de septiembre en la prueba contrarreloj, siendo sexto lugar con 46 minutos 31 segundos. El ganador fue Remco Evenepoel.

En la misma competencia, pero rama femenil, participaron dos mexicanas; Romina Hinojosa y Sara Roel, quienes fueron 28 y 33, y quienes culminaron a 5:42 y 7:29, respectivamente, de la suiza y campeona mundial Marlene Reusser.

En la división Sub-23 del Campeonato Mundial de Ciclismo el azteca Sebastián Ruiz compitió en la contrarreloj y cerró en la posición 23 con tiempo de 39:28:10, a 2:01:94 del ganador, el neerlandés Ryan Gál.

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