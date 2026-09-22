Canelo Álvarez intimida a Christian M’billi y lo humilla antes de su pelea; “no puede vencerme en esta vida”

El boxeador mexicano Saúl Álvarez habló sobre lo que será su combate ante el francés Christian M’billi, quien es el campeón mundial de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo y a quien el “Canelo” le dedicó un fuerte mensaje.

El “Canelo” Álvarez y Christian M’billi estuvieron frente a frente en el programa promocional de DAZN, Face OFF, en donde el mexicano dijo que el galo “no podría vencerme ni aunque tuviera 60 años. No puede vencerme en esta vida”.

“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida. Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos”, comentó el peleador tapatío en la cara de su rival.

Saúl Álvarez y Christian M’billi se enfrentan el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título de las 168 libras del CMB, división de la cual el francés nacido en Camerún es el monarca regular y en donde el guatemalteco Lester Martínez es campeón interino.

“Canelo” llega a su combate con un año de inactividad

Cuando el “Canelo” Álvarez suba al ring ante Christian M’billi romperá una racha de más de un año de inactividad. El combate en Arabia Saudita será el primero para el mexicano desde que perdió ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025, una exhibición en donde el estadounidense atropelló al tapatío.

Hace más de un año el “Canelo” cayó por decisión unánime y perdió los títulos del CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermedio. El estatus de campeón mundial indiscutido pasó a ser para Crawford, quien después de destronar al azteca se retiró y dejó vacantes todos los cinturones.

Con la salida de Crawford de los rankings, el CMB ordenó una pelea entre Christian M’billi y Lester Martínez por el título interino. El pleito terminó en empate y M’billi retuvo la faja. Tiempo después el Consejo ascendió al francés como monarca regular.

Al igual que el jaliscience, el galo llegará a la pelea del 31 de octubre con un año de inactividad, pues curiosamente M’billi se midió al guatemalteco en la misma velada donde el “Canelo” cayó ante Crawford.

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