Lucha Libre

CMLL inicia con el Mes de las Amazonas con el Campeonato Universal 2026

Diez Amazonas buscarán el primer boleto a la gran final por el Campeonato Universal 2026, además del regreso de Místico después de su viaje a Japón

CMLL realiza el Mes de las Amazonas
CMLL realiza el Mes de las Amazonas Foto: Cortesía CMLL
Por:
La Razón Online

La primera eliminatoria por el Campeonato Universal 2026, marcará el inicio del Mes de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), con 10 rudas protagonizando la función de este viernes 2 de octubre en la Arena México.

Al histórico ring de la Catedral de la Lucha Libre, arribarán Keyra, Zeuxis, Persephone, Dark Silueta, Reyna Isis, Candela, Sanely, Olympia, Hera y Princesa Sugehit, todas ellas con el objetivo de instalarse a la gran final, que está pactada para el 16 de octubre.

En el encuentro semifinal de la noche, tras su gira por Japón, Místico hace su regreso para unir fuerzas con los integrantes del United Empire: Mike Bailey y Templario. Como rivales tendrán a una tercia peligrosa, y también es consentida de los aficionados: Soberano Jr., Yutani y Bárbaro Cavernario.

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El Galeón Fantasma está de regreso y con alineación completa, Barboza se ha recuperado de una lesión, y junto a Zandokan Jr., El Difunto y Furia Roja, buscarán demostrar su poderío, ante Esfinge, Star Black, Fugaz y Gallo Jr.

La segunda batalla de la función será un match relámpago de parejas con 15 minutos, de una esquina aparecerá Tabata y Nexy, para enfrentarse a La Metálica y Valkyria. Mientras que las hostilidades comenzarán con Alexius y Feroz, en un mano a mano con límite de 10 minutos.

Cartelera completa Viernes Espectacular de Arena México – 2 de octubre

  • Primera eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas: Keyra vs Zeuxis vs Persephone vs Dark Silueta vs Reyna Isis vs Candela vs Sanely vs Olympia vs Hera vs Princesa Sugehit
  • Lucha semifinal: Místico, Mike Bailey y Templario vs Soberano Jr., Yutani y Bárbaro Cavernario
  • Evento especial en relevos atómicos – La Fuerza Tapatía vs El Galeón Fantasma: Esfinge, Star Black, Fugaz y Gallo Jr. vs Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja
  • Match Relámpago de Parejas: Tabata y Nexy vs Metálica y Valkyria
  • Primera lucha en match relámpago: Alexius vs Feroz

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL están disponibles en las taquillas de la Arena México, o también se puede adquirir a través de Ticketmaster.

¿Dónde ver el Viernes Espectacular CMLL?

La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, para los suscriptores en el Nivel Campeón Mundial o Leyenda; también se podrá seguir a través de Fox Sports. Además su retransmisión se podrá disfrutar el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

aar

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