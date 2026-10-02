¿Se rompe el vestidor? Estrella de Portugal ‘expone’ a Cristiano Ronaldo con un demoledor comentario

La situación en la Selección de Portugal sigue caliente, pues la baja de Cristiano Ronaldo en la plantilla parece que no afectó para nada al resto de los jugadores, pues el mediocampista Vitinha lanzó declaraciones que respaldan al entrenador Jorge Jesus.

CR7 abandonó la concentración de Portugal por comentarios hechos por Jorge Jesus y aunque los aficionados se ponen del lado del futbolista del Al-Nassr, Vitinha dio el espaldarazo a su técnico al decir que se nota su trabajo y que van por buen camino.

“El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir”, dijo Vitinha para encender la polémica, pues este comentario se tomó como un dardo directo para El Comandante, quien se filtró tuvo una charla complicada con el estratega.

Vitinha, jugador del Paris Saint-Germain, dijo que el trabajo de Jorge Jesus se ha visto y que se mantendrán con esta línea, además que no hicieron caso a las cosas fuera de la cancha. El bicampeón de la Champions League aprovechó para felicitar a sus compañeros.

“Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello. El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca”, agregó el mediocampista luso en Sport TV.

Portugal gana sin Cristiano Ronaldo en el campo

Portugal sigue con paso firme en la UEFA Nations League y esta tarde derrotó a su similar de Dinamarca por marcador de 4-2 tras la polémica que hubo entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus.

El marcador no tardó en abrirse en el compromiso con una estupenda pared entre Goncalo Ramos y Joao Cancelo. El lateral del Barcelona entró al área de Dinamarca con la de gajos controlada y la picó por encima de Mads Hermansen, el portero danés.

El próximo juego de Portugal en la Nations League será el 4 de octubre del 2026 cuando el equipo de Jorge Jesus se vea las caras con Noruega para iniciar la segunda vuelta de la fase de grupos. Los lusos son primer lugar después de tres jornadas con nueve puntos de nueve posibles.

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