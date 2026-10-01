¡Humillados! Rasmus Hojlund anota golazo a Portugal y celebra como Cristiano Ronaldo (VIDEO)

El delantero del Napoli, Rasmus Hojlund, marcó para Dinamarca en la Liga de Naciones de Europa ante Portugal y para celebrar su golazo realizó el festejo icónico de Cristiano Ronaldo, quien no estuvo en el partido porque ayer abandonó la concentración de su selección.

Aunque el marcador final fue 4-2 en favor de los portugueses, Rasmus Hojlund había marcado el empate momentáneo 2-2 en una contra que definió con una vaselina. El ariete que juega en la Serie A de Italia corrió a una de las esquinas, hizo la pirueta con la que celebra CR7 y todo el estadio se unió al grito de “Siu”.

Rasmus Højlund anota el empate parcial (2-2) de DINAMARCA 🇩🇰 ante Portugal 🇵🇹...



¡Y festeja a lo @Cristiano! 🤣



Y la gente DANESA respondió al gesto. pic.twitter.com/TN3ugitrHR — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) October 1, 2026

Hojlund finalizó una gran acción de Dinamarca que empezó casi en uno de los tiros de esquina de su propio campo. Salieron jugando desde la base, hilaron más de seis peses y activaron a Rasmus al espacio. El futbolista del Napoli picó a la espalda de un defensor rival adelante del medio campo y tras una conducción a máxima velocidad le picó el balón a Diogo Costa.

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¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo con Portugal?

La abrupta decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal tras un aparente distanciamiento con el entrenador Jorge Jesus ha dejado a muchos preguntándose por su futuro en el futbol internacional.

Hubo pocas respuestas el jueves, un día después de que el máximo goleador histórico del futbol internacional masculino decidiera marcharse de la concentración de Portugal, en una decisión anunciada pocas horas después de que Jesus dijera que el delantero no sería titular en el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones.

El astro de 41 años, que disputó este año su sexto Mundial, solo dijo que a su debido tiempo “dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones” de su salida. La federación también ofreció pocos detalles y se limitó a señalar que Cristiano dejó la concentración y que el resto del equipo seguiría centrado en el partido del jueves contra Dinamarca.

Independientemente de las decisiones que tomen en adelante Cristiano y la federación, el jugador estrella podría enfrentarse a un castigo severo por abandonar la concentración.

El reglamento disciplinario de la federación establece que cualquier jugador que “abandone o no comparezca” sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales, o a cualquier actividad relacionada con la representación de la federación, “será sancionado con una suspensión de uno a seis meses”, además de una multa.

Cristiano sí comunicó a la federación que se marchaba, pero no estaba claro si la decisión se consideraría justificada de acuerdo con el reglamento de la federación.

Según informes, Cristiano viajó a Madrid, su hogar durante muchos años mientras jugaba en el Real Madrid y donde suele quedarse cuando no está jugando con el Al Nassr en Arabia Saudí.

Muchos esperaban que Cristiano se retirara de la selección tras el Mundial. Y aunque confirmó que no disputaría otro Mundial, prometió seguir jugando y perseguir el hito de 1.000 goles en su carrera. Actualmente suma 979, con un récord internacional masculino de 146 goles con Portugal.

Cristiano dijo recientemente que esta temporada de la Saudi Pro League probablemente sea la última de su carrera profesional. El próximo partido del Al Nassr es el 9 de octubre.

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