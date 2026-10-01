Portugal borra a Cristiano Ronaldo y revelan al jugador que utilizará la ‘7′

Cristiano Ronaldo no tiene ni un día de haber abandonado la concentración de la Selección de Portugal a mitad de la UEFA Nations League y el equipo luso ya reveló al jugador que será el encargado de tener la playera ‘7′.

La inesperada salida de Cristiano fue uno de los temas más polémicos de la Fecha FIFA y como el jugador del Al-Nassr se fue, quedó vacío su dorsal. Por normas de UEFA, no se puede tener números sueltos en la lista de convocados, por lo que la Federación Portuguesa de Futbol designó a Rafael Leão como el nuevo ‘7′.

Cristiano Ronaldo se ha encargado de darle prestigio a este número dentro de la selección de las cruces y su salida de la concentración del equipo no parece ser permanente por el momento y se limitaría a este periodo internacional. Mientras decide si regresa a una convocatoria, Leão cargara con el peso de esta casaca.

¿Quién es Rafael Leão, el nuevo ‘7′ de Portugal?

Rafael Leão es un jugador de 27 años de edad que actualmente juega en el Galatasaray de Turquía, pero que antes pasó muchos años en el AC Milan de Italia, en donde siempre se esperó que pudiera ser el rostro del equipo, pues tiene habilidad y cualidades, aunque nunca terminó por ser la estrella.

Leão ha tenido una carrera decepcionante con respecto a las expectativas que se tenían y eso se traduce en sus 50 partidos con Portugal, en donde tan solo tiene 6 anotaciones y 8 anotaciones, una foja de participaciones en goles baja para un extremo.

El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal es incierto

La abrupta decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal tras un aparente distanciamiento con el entrenador Jorge Jesus ha dejado a muchos preguntándose por su futuro en el futbol internacional.

El astro de 41 años, que disputó este año su sexto Mundial, solo dijo que a su debido tiempo “dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones” de su salida. La federación también ofreció pocos detalles y se limitó a señalar que Cristiano Ronaldo dejó la concentración y que el resto del equipo seguiría centrado en el partido del jueves contra Dinamarca.

En Portugal, la noticia de la salida de Cristiano Ronaldo alimentó las conjeturas de que la mayor estrella deportiva del país, que ya había insinuado que esta es su última temporada en el futbol, no volvería a jugar con la selección nacional.

Independientemente de las decisiones que tomen en adelante Cristiano Ronaldo y la federación, el jugador estrella podría enfrentarse a un castigo severo por abandonar la concentración.

El reglamento disciplinario de la federación establece que cualquier jugador que “abandone o no comparezca” sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales, o a cualquier actividad relacionada con la representación de la federación, “será sancionado con una suspensión de uno a seis meses”, además de una multa.

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