Turco Mohamed le rompe el corazón al Toluca; adelanta su salida y su próximo destino; “falta menos”

Parece que los Diablos Rojos del Toluca deberán empezar a buscar un nuevo entrenador, pues Antonio Turco Mohamed comentó que quiere regresar a dirigir a su país natal, Argentina, y que falta menos para su vuelta a casa.

“Se extraña todo, pero cada vez falta menos para volver. Me debo a mí mismo una vuelta al futbol argentino y anhelo que así sea. En un momento va a ser”, dijo Mohamed para TyC Sports, despertando dudas sobre su continuidad en el Estado de México.

Antonio Mohamed declarando su interés de volver al fútbol argentino.



Primero lo de Selección Mexicana.

Luego lo de Katia Itzel.

Finalmente esto del fútbol mexicano argentino.



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Con Antonio Mohamed como su entrenador, el Toluca retomó protagonismo en el futbol mexicano al ser bicampeones de la Liga MX, además de ganar títulos como el Campeón de Campeones, Campeones Cup, así como en el ámbito internacional la Concachampions y recientemente la Leagues Cup.

No es la primera vez que el Turco amaga con dejar a los Diablos Rojos, pues anteriormente también habló sobre su interés por comandar a la Selección Argentina.

“Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el futbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección”, le dijo el Turco al diario Olé.

Antonio Mohamed probó ser un entrenador de gran nivel en la Liga MX y ahora pide ser quien comande a la Selección Argentina, que es subcampeona del mundo y que tiene a Lionel Scaloni como su DT, pero cuya gestión ya vive incertidumbre y hay dudas sobre su continuidad.

El argentino celebra el triunfo de los Diablos el pasado 6 de mayo. ı Foto: Mexsport

Mohamed tiene líder del Apertura 2026 al Toluca

En la Fecha FIFA el Torneo Apertura 2026 se ha detenido y el líder del certamen de la Liga MX es el Toluca de Antonio Mohamed, que tiene 20 puntos después de 10 jornadas disputadas.

Los Diablos Rojos no se pueden relajar, pues las Águilas del América son segundo lugar del campeonato con el mismo número de unidades y un partido menos jugado, pero los goles anotados son la clave para que los escarlatas estén arriba de la tabla general.

El siguiente partido del Toluca es cuando termine el parón internacional de selecciones. Los escarlatas visitan Monterrey para enfrentarse a los Tigres el viernes 9 de octubre, duelo clave para que los pupilos del Turco Mohamed no pierdan el liderato.

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