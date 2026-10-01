A su tiempo diré la verdad: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo conmocionó a la Selección de Portugal al abandonar la concentración del equipo nacional, horas después de que el técnico Jorge Jesus dijera que el delantero no sería titular en el duelo ante Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA, y por las palabras del propio estratega en la conferencia.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, dice con contundencia el mensaje del exjugador del Manchester United.

El Tip: Cristiano Ronaldo debutó con la Selección absoluta de Portugal el 20 de agosto de 2003, en un partido amistoso contra Kazajistán, que su equipo ganó 1-0.

La crisis dentro de la Selección de Portugal empezó en la victoria por 2-1 ante Noruega, en Oslo, donde El Comandante se quedó en la banca. Esto marcó la primera vez en 18 años que el ariete no entró al terreno de juego a pesar de estar disponible. Jorge Jesus comentó ante los medios que fue directo con el capitán y le comunicó que tampoco vería acción ante Dinamarca, en Copenhague.

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“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, dijo el futbolista del Al-Nassr en un mensaje compartido en sus redes sociales. Mientras los jugadores lusos entrenaban en el Estadio Parken, CR7 salió del inmueble en una camioneta de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

3 Goles tiene CR7 con Portugal en 2026

CR7 se vio visiblemente molesto al finalizar el duelo ante los noruegos. Tras el cotejo, se ausentó de un par de entrenamientos con el resto de la plantilla y se limitó a realizar trabajo de gimnasio. El descontento del jugador del Al-Nassr con Jorge Jesus llegó a tal punto que Pedro Proença, presidente de la FPF, viajó a la concentración para mediar en la situación, aunque sin éxito.

“Le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni contra Dinamarca. Trabajé con Cris un año; no llegué a la selección hace tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección. Sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”, dijo el estratega de Portugal.

Jorge Jesus trató de cortar los rumores sobre una molestia de Cristiano Ronaldo, a quien conoce bien por su paso como estratega del Al-Nassr en Arabia Saudita. El timonel fue reiterativo en que habló con el exelemento de la Juventus y que este no se negó a entrenar.

“Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Hablé de esto con él. No se negó a entrenar. Francisco Conceição, quien estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco João Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Cris hizo trabajo de gimnasio”, agregó Jorge Jesus.

El Dato: Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, pidió respetar el legado de la leyenda lusa en la Selección de Portugal y descargó contra sus detractores.

El DT asumió el mando de la Selección de Portugal tras la Copa del Mundo de 2026, en reemplazo de Roberto Martínez, empezó su proceso convocando a Cristiano Ronaldo e incluso le había dado minutos en duelos anteriores. El Bicho fue titular en la victoria por 1-0 sobre Gales y salió a los 67 minutos por Gonçalo Ramos.

El partido ante los Dragones Rojos fue el primero de Portugal en el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA. Posteriormente, se midieron ante Noruega, con CR7 en la banca. Sus siguientes juegos son contra Dinamarca, hoy.

“Los medios básicamente me obligaron a hablar con Cristiano Ronaldo sobre una situación en la que no había ningún problema en absoluto. Le dije a Cris: ‘Se está diciendo tanto sobre esto en Portugal que no entiendo qué está pasando’. Pero no había nada que discutir”, añadió el director técnico en conferencia de prensa.

Aunque el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol llegó a la concentración de la selección, Jorge Jesus se plantó y aseguró que el entrenador es quien toma las decisiones respecto a los futbolistas que juegan. “En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores”, dijo.

Portugal lidera el Grupo D de la Liga de Naciones de la UEFA con seis puntos en sus dos primeros partidos. Tiene tres goles a favor y sólo uno en contra. Noruega y Dinamarca son segunda y tercera, respectivamente, mientras que Gales está último sin puntos.