Guardiola respalda al Manchester City

Pep Guardiola reafirmó que su compromiso con el Manchester City permanece intacto después de que el club que fuera declarado culpable de decenas de infracciones financieras durante su etapa como técnico en lo que se considera ampliamente el mayor escándalo en la historia del futbol inglés.

Mientras estuvo al mando de 2016 a 2026, el equipo de Guardiola, armado a golpe de grandes inversiones, conquistó seis títulos de la Premier League, la Champions League de 2023 y tres Copas FA, entre otros trofeos.

Guardiola respaldó al club con un mensaje publicado ayer en las redes sociales. Fueron sus primeros comentarios públicos desde que un panel independiente publicó su informe explosivo.

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“Quiero que cada aficionado del Man City sepa que estoy aquí, más que nunca”, escribió Guardiola. “Estoy, siempre he estado y siempre estaré, detrás de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran (Soriano), de los jugadores, del personal, de Enzo (Maresca) y de ustedes, nuestros seguidores únicos. Que quede claro: saldremos adelante juntos”.

Soriano es el director ejecutivo del club y Maresca reemplazó a Guardiola como técnico al final de la pasada temporada.

“Los quiero a todos”, subrayó.

La publicación estuvo acompañada de fotos suyas con una camiseta del Man City celebrando con el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, levantando el trofeo de la Liga de Campeones, aplaudiendo a los aficionados y festejando el título de la Premier en 2023.