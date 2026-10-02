Manchester City presenta apelación “exhaustiva” tras veredicto de culpabilidad por reglas financieras

El Manchester City presentó una apelación “exhaustiva” tras la publicación de un informe de una comisión independiente que detalla infracciones financieras a gran escala por parte del gigante de la Premier League en uno de los mayores escándalos del futbol inglés.

“La postura firme del club es que, por múltiples motivos, el dictamen contiene claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho, y no es fiable”, aseguró el City en un breve comunicado difundido el viernes.

El Manchester City afronta cargos por presuntas infracciones financieras ı Foto: AP

El Manchester City ha defendido su inocencia durante todo el prolongado caso, que se remonta a 2018 y alcanzó un hito el martes, cuando la Premier League publicó un veredicto en el que afirmó que el club controlado desde Abu Dabi era “culpable de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos” de las normas financieras de la competición entre 2009 y 2018.

El cuadro Sky Blue aún no ha recibido un castigo. Según la Premier, las posibles sanciones podrían ser una amonestación, una multa, una deducción de puntos o, en el peor de los casos, la expulsión de la competición. Ningún equipo ha sido expulsado jamás de la máxima categoría del futbol inglés.

Los directivos del Manchester City dijeron que presentarían una apelación y esta se registró el jueves por la noche, indicó el club, antes del plazo límite del viernes.

“El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posturas relacionadas con este caso”, afirmó el City, utilizando un lenguaje de comunicados anteriores sobre el asunto.

El extécnico alza el trofeo de la Liga Premier, en 2019. ı Foto: AP

La audiencia de apelación debería concluir en un plazo de 12 semanas

La normativa de la Premier establece que el presidente de la comisión disciplinaria de tres miembros que falló en contra del City ahora debe designar un nuevo órgano de apelación. Este también estará compuesto por tres personas, una de las cuales “deberá haber ejercido un cargo judicial”, según las reglas de la liga.

El órgano de apelación programará entonces una audiencia que debería finalizar dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación de la apelación, y no podrá exceder de cinco días consecutivos.

Eso se abordará en una audiencia separada y confidencial con la comisión, y no ha habido información sobre si pueden imponerse sanciones antes de que se conozca la decisión de la apelación. La Premier League solo ha dicho que su intención es que el proceso concluya “lo antes posible”.

Según la comisión, el Manchester City infringió normas por 1.000 millones de dólares mediante acuerdos comerciales “ficticios” Se determinó que el City infringió de manera sistemática las normas financieras de la Premier durante casi una década, en lo que el director ejecutivo de la competición, Richard Masters, describió como el caso disciplinario más significativo en la historia de la liga.

Pep Guardiola respalda al Manchester City ı Foto: X de Pep Guardiola

El panel investigador concluyó que el Manchester City infló artificialmente sus ingresos, mediante lo que la liga ha calificado como acuerdos comerciales “ficticios”, en más de 1.000 millones de dólares entre 2009 y 2018 para eludir las reglas de juego limpio financiero que restringían a clubes rivales, lo que permitió al Manchester City fichar a algunos de los mejores jugadores del mundo.

Esa fue la base de un largo e inédito periodo de éxito en el que el City cambió el panorama de la liga de futbol más popular del mundo, con el club del noroeste ganando ocho títulos de liga entre 2012 y 2024.

La comisión determinó que el Manchester City cometió casi todas las más de 115 infracciones: 80 entre 2009 y 2018 por presuntas irregularidades financieras y otras 35 entre 2018 y 2023 por supuestamente no cooperar con la investigación.

El origen del patrocinio podría ser un foco en la apelación. Es probable que el Manchester City centre parte de su apelación en la cuestión de cómo se financiaron sus acuerdos de patrocinio con sede en Abu Dabi.

Manchester City es culpable de irregularidades financieras en la Premier League ı Foto: AP

La comisión determinó que los patrocinadores en Abu Dabi solo pagaron 119,25 millones de libras (158,4 millones de dólares) de los 949,94 millones de libras (1.260 millones de dólares) consignados en las cuentas del club, y que los 830,69 millones de libras restantes (1.100 millones de dólares) fueron pagados por Abu Dhabi United Group, la empresa privada del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, que compró el City en 2008. El jeque Mansour es miembro de la familia gobernante de Emiratos Árabes Unidos.

El City sostuvo que “ninguna parte” de los acuerdos fue financiada por ADUG y que, en cambio, el gobierno de Abu Dabi, que era propietario de los patrocinadores, había ayudado a financiar los acuerdos “de vez en cuando”. Por ello, a juicio del City, esa fuente de financiación adicional fue malinterpretada, escribió la comisión.

El panel rechazó esa explicación del City por considerarla falsa, y concluyó que fue “fabricada mucho después de los hechos” para ocultar el origen de la financiación.

“Todo el caso de la Liga Premier contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario se introdujo de alguna manera y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto simplemente no es cierto”, dijo el director ejecutivo del City, Ferran Soriano, en un video interno para el personal del City, obtenido por la cadena Sky News.

El Manchester City reacciona al fallo de la Comisión de la Premier League ı Foto: AP

La federación inglesa hace sus primeros comentarios sobre el caso.

La Football Association, el organismo rector del futbol en Inglaterra, manifestó el viernes su preocupación de que la “integridad” del deporte se haya visto afectada por el escándalo.

“La decisión de la comisión independiente tiene implicaciones significativas para la integridad del deporte. Estamos considerando cuidadosamente la decisión y sus implicaciones y tomaremos medidas cuando corresponda”, declaró la FA en su primera reacción al caso. La FA añadió que “seguirá de cerca la evolución” y que no haría más comentarios porque el procedimiento seguía en curso. Piden que la autoridad tributaria británica intervenga mientras Burnham aclara comentarios

El caso del City es actualmente un procedimiento disciplinario deportivo, no una investigación penal. El jueves, un comité multipartidista de legisladores pidió a la autoridad tributaria británica que evalúe el caso.

La presidenta del Comité del Tesoro, Dame Meg Hillier, escribió al secretario permanente de Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), diciendo que “si bien reconozco que la confidencialidad del contribuyente puede limitar lo que usted puede revelar, agradecería que HMRC me tranquilizara en el sentido de que es consciente de la importancia de estos asuntos y del interés público en el caso”.

El Manchester City afronta graves problemas en la Premier League ı Foto: AP

En otro ejemplo del amplio impacto del escándalo que involucra al City, el primer ministro británico Andy Burnham ha sido consultado repetidamente sobre su opinión al respecto.

Burnham dijo el miércoles que le “preocuparía mucho” perder la propiedad del City del futbol inglés, al señalar que habían sido un “socio enorme en la construcción del Manchester moderno” y del City como una fuerza global, aunque también afirmó que no se estaba involucrando en el proceso. Burnham fue anteriormente el alcalde de Manchester.

El jueves, Downing Street intentó aclarar que el primer ministro consideraba el fallo “grave y no puede haber ninguna sugerencia de que alguien esté por encima de las reglas”.

“Si se establece que hubo irregularidades, los responsables deben afrontar las consecuencias correspondientes”, indicó la oficina de Burnham en un comunicado, que subrayó que el proceso independiente seguía en curso.

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