¡Alerta en el GP de Baréin! Se declara en riesgo la carrera de F1 en Malasia por el intenso calor

La F1 se encuentra en alerta pues el calor intenso en Malasia, en donde se corre este fin de semana el GP de Baréin, pues se han registrado temperaturas de hasta 34 grados con sensación térmica de 37 y humedad que hacen más complicadas las condiciones para pilotos y personal.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó en un comunicado que de acuerdo con sus regulaciones y habiendo recibido pronósticos sobre el clima, hace que se declare peligro por calor el domingo de la carrera.

La FIA declara heat hazard (alerta de peligro por calor) para el domingo de carrera en Malasia 🔥🔥🔥🥵🥵 pic.twitter.com/T7KYur7v5E — Florencia Moreno 🇦🇷 (@soyFLOPIMO) October 2, 2026

Así es como el clima en Sepang se vivirá uno de los fines de semana más duros del calendario, ya que los pilotos han sentido el intenso calor, como declaró el brasileño Gabriel Bortoleto: “Esto es lo más loco en lo que he estado en mi vida con las temperaturas, incluso más que en Baréin”.

Dudas por lluvia se disipan

La carrera sustituta de la Fórmula 1 en Malasia se perfilaba para ser la prueba definitiva bajo la lluvia. Todavía no ha llegado. Ambas sesiones de entrenamientos del viernes desafiaron el pronóstico de fuertes lluvias y se mantuvieron en seco, lo que dejó la incertidumbre sobre cómo se comportarán los monoplazas de este año si llega el mal tiempo.

Max Verstappen y Charles Leclerc marcaron el ritmo en las dos sesiones, en una jornada de aprendizaje para Kimi Antonelli, el líder del campeonato que busca recuperarse de lo que tildó como su “peor fin de semana” de la temporada.

El Gran Premio de Baréin, que pese a ese nombre se correrá en Malasia, lleva a Antonelli y a sus rivales a una pista que la F1 visitó por última vez en 2017, cuando el piloto tenía 11 años. Se trata de una carrera añadida apresuradamente al calendario debido a la alteración causada por la guerra de Irán.

Malasia tiene un historial de carreras caóticas y aguaceros repentinos, y el asfalto abrasivo también tiende a devorar los neumáticos. Podría ser la primera carrera realmente mojada desde que la F1 sacudió su reglamento para 2026.

Verstappen lideró la primera práctica con 0,383 segundos de ventaja sobre George Russell, ganador de la carrera de la semana pasada en Azerbaiyán, con Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, tercero. Leclerc fue el más rápido en la segunda, con 0,099 de ventaja sobre Hadjar, mientras que Lando Norris fue tercero para McLaren.

aar