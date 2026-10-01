El Manchester City vive el peor momento en su historia al ser culpable de 115 cargos por infracciones en el reglamento de la Premier League, pero detrás de estas revelaciones hay un nombre, el de Rui Pinto, el hacker que dio a conocer toda esta información sobre el conjunto citizen.

Rui Pinto se convirtió en el enemigo número uno de los aficionados del Manchester City, pero un aliado para los equipos que verán caer a un grande de la Premier League. El problema que atraviesa el equipo que dirige Enzo Maresca salió a la luz hace unos días y los cargos por los que se le acusa al City son por nueve temporadas.

Rui Pinto, el encargado de revelar la corrupción del Manchester City a la luz

Fue un hacker el encargado de sacar a la luz la corrupción que había por parte del Manchester City durante nueve temporadas y la cual ha sonado en el mundo del futbol en las últimas temporadas. Rui Pinto fue el que mostró la información donde estaban todas las irregularidades que cometió el conjunto inglés.

En 2015, Rui Pinto creó la plataforma “Football Leaks” la cual tenía como misión exponer las irregularidades en el futbol mundial. El hacker portugués recabó información de 70 millones de documentos que proporcionó al medio alemán “Der Spiegel”.

El archivo que reveló Rui Pinto tenía información delicada sobre el Manchester City, como la operación ilegal inflando sus ingresos arriba de los mil millones de libras esterlinas para evitar el límite de gasto de la Premier League y la UEFA. La revelación del hacker portugués encadenó que la Comisión Independiente abriera un expediente para declararlos culpables.

After everything that has been revealed regarding the extremely serious acts committed by Manchester City executives, it would be particularly surprising if the legal authorities did nothing to punish those responsible for what is already being described as the greatest fraud… — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) September 29, 2026

Rui Pinto ha filtrado información de otros clubes europeos

Rui Pinto nació en Vila Nova de Gaia, Portugal, estudió historia y es un apasionado por la informática, lo que lo llevó a convertirse en uno de los mejores hackers del mundo.

En 2023 también su nombre fue muy sonado por las revelaciones que realizó del Benfica, Real Betis, Bayern Múnich y PSG. Sin embargo, en su momento fue declarado culpable de nueve delitos por el Tribunal Central de Lisboa, recibiendo una condena de cuatro años de prisión en libertad condicional, por acceso ilícito a datos privados, violación de correspondencia y tentativa de extorsión al fondo de inversión “Doyen Sports Investments”.

También filtró documentos sobre la famosa SuperLiga, estructuras financieras en paraísos fiscales que fueron creadas por estrellas del futbol como Mourinho, Özil y Ronaldo.

DCO