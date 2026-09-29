¿Quién es Óscar García, portero que debutó con la Selección Mexicana y por qué le dicen “Gato”?

El 29 de septiembre de 2026 será una fecha especial para el portero Óscar García, quien con 23 años debutó como portero en la Selección Mexicana en un duelo amistoso ante Perú en Nueva Jersey.

¿Quién es Óscar García?

Óscar Damián García Herrera es un portero nacido el 2 de julio de 2003 en León, Guanajuato. Actualmente tiene 23 años, mide 1.86 metros, pesa 74 kilos y juega para el equipo de su ciudad, el Club León. Le apodan “Gato” por sus reflejos y capacidad de reacción bajo los tres palos.

Tiene poco más de un año como profesional, pues su debut en la Liga MX fue ante Chivas el 19 de julio de 2025. Desde entonces, García Herrera se ha convertido en titular indiscutido en La Fiera disputando 43 duelos en el certamen de liga.

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Óscar García pasó por varias categorías de los esmeralda hasta llegar a la Primera División. Formó parte de los torneos de Fuerzas Básicas Sub 23 y Sub 21, con llamados a la Liga MX en el Apertura 2023 y Clausura 2024.

Aunque tuvo dos experiencias en el primer equipo del León, no fue hasta el Apertura 2025 cuando recibió la oportunidad atajar para los Panzas Verdes en un cotejo ante el Club Deportivo Guadalajara.

En el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Óscar García ha jugado nueve partidos como titular de nueve posibles con el 90% de los minutos disputados. De 900 minutos disponibles, el Gato, como le apodan al arquero, ha estado en 810.

La experiencia de Óscar Garcia en la Selección Mexicana

Óscar García no es nuevo con la Selección Mexicana, ya que Javier El Vasco Aguirre lo llamó como sparring a la Copa del Mundo, lo que quiere decir que estuvo en los entrenamientos bajo el lente del ahora estratega Tricolor, Rafael Márquez.

Ahora el portero del Club León tiene su primera experiencia como portero titular de México y competirá por un puesto como segundo arquero, pues el estelar en este proceso es Raúl Tala Rangel, de 26 años, quien fue el titular en el Mundial.

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