Checo Pérez hace seria acusación sobre el Circuito Internacional de Sepang que preocupa a la F1 (VIDEO)

Checo Pérez vuelve a la pista donde consiguió su primer podio en la F1.

Malasia recibe el Gran Premio de Baréin este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, pero Checo Pérez, tras el primer día de actividad, dejó en claro que el trazado que salió del calendario de la F1 en 2017 no está en las mejores condiciones para recibir una de las fechas del Gran Circo.

“Contento de regresar a Malasia. Obviamente el circuito está muy complicado, no había nada de agarre, ya que está muy sucio y aparte se ha degradado bastante todo el asfalto. Pero bueno, en general probamos algunas cosas radicales porque no teníamos ritmo, nos perdimos para la práctica dos, entonces tenemos que regresar mañana y poder estar competitivos para la carrera, que es lo único que importa, el ritmo de carrera”, comentó Checo Pérez.

Sepang no da margen de error y Checo lo sabe. 🔥



Sergio reconoce que las condiciones del asfalto complicarán el fin de semana, pero el objetivo: llegar preparado al domingo, porque la carrera es lo que realmente importa.#SkySportsMX | #F1EnSkySports #F1 #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/vdgtWDgr4H — Sky Sports México (@SKYSportsMX) October 2, 2026

El Circuito Internacional de Sepang trae buenos recuerdos a Checo Pérez

Checo Pérez es el mejor automovilista mexicano en la historia y el Circuito Internacional de Sepang trae buenos recuerdos al jalisciense, pues en ese trazado fue donde consiguió su primer podio dentro de la Fórmula 1 en 2012.

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Hace 14 años, Sergio Pérez participaba en la F1 con Sauber y en aquella temporada el Gran Premio de Malasia se llevaba a cabo a principios de año. El mexicano logró terminar en segundo lugar solo por detrás de Fernando Alonso y ganándole a un joven Lewis Hamilton.

Esa misma campaña, Checo Pérez consiguió subir al podio dos veces más con Sauber. Fue en el Gran Premio de Canadá y Italia cuando termino en la tercera y segunda posición, respectivamente, demostrando su nivel arriba del monoplaza. En 2013 firmó con Racing Point, equipo donde logró su primera victoria.

Primer podio de checo en malasia, creo q ese día Ferrari lo freno y podría haber ganado, de todas maneras creo q fue una de sus mejores carreras de F1. pic.twitter.com/yZreeSd2JO — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) September 28, 2026

¿A qué hora y cuando se corre el Gran Premio de Baréin en Malasia?

Por el problema armado que hay en Medio Oriente, la FIA decidió cancelar dos citas en el calendario, la de Baréin y la de Arabia Saudita, pero la carrera que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Baréin logró agendarse pero en la ciudad de Malasia.

La carrera de este fin de semana se disputará el domingo 4 de octubre en la madrugada. El semáforo se apagará en punto de la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y Checo Pérez buscará su primer punto en el campeonato.

Después de esta parada, solo quedarán dos carreras más antes de que la Fórmula 1 aterrice en el país para el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodriguez el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre.

DCO