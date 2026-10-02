LeBron James sorprende con la curiosa y lujosa forma en la que llega a los entrenamientos con los 76ers

LeBron James le puso fin a su historia con Los Angeles Lakers para convertirse en nuevo jugador de los 76ers. El King James firmó un contrato de dos años por 8 millones de dólares, pero el alero dejó en claro desde que firmó con los de Philadelphia, que no tiene intenciones de mudarse de forma definitiva a la ciudad donde está ubicado su nuevo equipo.

Hace unas semanas, el nuevo jugador de los 76ers sorprendió al llegar a las instalaciones de entrenamiento en un helicóptero desde la ciudad de Nueva York, donde está la casa de James. Todo indica que el jugador de 41 años mantendrá este medio de transporte bastante lujoso durante esta campaña para llegar a Philadelphia.

LEBRON JAMES, THE PHILADELPHIA 76ER 🚨 pic.twitter.com/evC3ZPvqx4 — NBA (@NBA) September 28, 2026

¿Cuánto cuesta un viaje en helicóptero desde Nueva York hasta Philadelphia?

La distancia entre Nueva York y Philadelphia es de 153 kilómetros, un tramo que vía terrestre puede tomar entre hora y media y dos horas, pero en helicóptero, como se trasladará LeBron James, es un viaje de 45 minutos.

El costo de un vuelo en helicóptero desde Nueva York hasta Philadelphia, según Wings Air, tiene un costo desde los 6 mil dólares, así que si el King James realiza 10 viajes de ida y vuelta a los entrenamientos o partidos el costo podría alcanzar los 120 mil dólares, estas cifras son tentativas.

La decisión de vivir en Nueva York y viajar en helicóptero desde Philadelphia fue muy criticada por la afición de los 76ers, ya que días antes el alero declaró que le gustaría retirarse jugando en los Knicks, equipo de la ciudad donde vivirá estas dos temporadas, aunque el mismo LeBron James afirmó que después del campeonato del equipo neoyorquino su decisión cambió y firmó con los Sixers.

Le bruit de l’hélicoptère de LeBron qui couvre la réponse de Justin Edwards…🫠😭 pic.twitter.com/H3mhfNmqx1 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 2, 2026

LeBron James podría sufrir al elegir el helicóptero como medio de transporte

LeBron James se negó a vivir en Philadelphia, pero esta decisión podría afectar al nuevo jugador de los Sixers, ya que viajar seguido en helicóptero no es la mejor forma para moverse entre las ciudades.

Esto por el simple hecho del clima que hay al noroeste de Estados Unidos. Alguna nevada, lluvia helada o tormenta podrían evitar que el King James viaje en helicóptero entre ciudades y Nueva York es un lugar donde regularmente se presenta este tipo de clima.

De igual forma, la afición comenzó a hablar sobre lo que vivió Kobe Bryant en 2020 cuando su helicóptero se estrello en Calabasas, California, y terminó con la vida del exjugador de los Lakers y su hija que comenzaba a figurar dentro del baloncesto femenil.

DC