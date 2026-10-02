Mauricio Pochettino ama el tequila y lo demuestra en un VIDEO a lado de una leyenda mexicana

Mauricio Pochettino estuvo en conferencia de prensa previo a enfrentar a México y el entrenador argentino se encontró con Héctor Moreno, a quien entrenó en el Espanyol de Barcelona y en su reunión mostró su amor por el tequila, la bebida más emblemática del país.

En la plática que tuvieron el entrenador argentino y el exdefensa de la Selección Mexicana comenzaron a hablar sobre los tipos de tequila. Mauricio Pochettino afirmó que ya está aprendiendo más sobre este tema y antes de irse de la sala le dijo a los reporteros presentes: “si me traen un tequila de México, yo lo acepto”, reconociendo su amor por la bebida de nuestro país.

“SI ME TRAEN UN TEQUILA DE MÉXICO, YO LO ACEPTO” 😅



🇲🇽 El DT de EUA, Mauricio Pochettino, sacó su lado más mexicano, y le confesó a Héctor Moreno que es fan del Tequila. pic.twitter.com/Uj0O7x9J4o — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

Mauricio Pochettino afirmó que le da igual la rivalidad con México

Estados Unidos y México tendrán un episodio más de su rivalidad, pero el técnico de las Barras y las Estrellas dejó en claro que para él este enfrentamiento le da simplemente igual, a pesar de que son los dos equipos más importantes de América del Norte.

“Para mi es difícil encontrar esa rivalidad, por supuesto que la entiendo, pues son países vecinos y que tienen muchas cosas en común, está claro que existe esa rivalidad como Argentina-Uruguay o Argentina-Brasil por la cercanía... Pero a mi la rivalidad con México me da lo mismo”, expresó el técnico argentino.

Cabe recalcar que desde la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de las Barras y las Estrellas, la Selección de Estados Unidos no ha podido vencer a la Selección Mexicana, se han enfrentado en dos ocasiones y las dos veces han sido victorias para la escuadra Tricolor.

¡DIRECTO! 😳



😬 El DT de EUA, Mauricio Pochettino, confesó que el partido contra México no es especial. pic.twitter.com/sNMBZDhDDF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

¿Dónde y a qué hora se jugará el partido entre México y Estados Unidos?

Estados Unidos y México tendrán un episodio más de su rivalidad en tierras estadounidenses en esta fecha FIFA, un compromiso que promete emociones por las estrellas juveniles que presentan Mauricio Pochettino y Rafa Márquez.

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona, será el encargado de albergar este compromiso, el cual podría ser clave para Rafa Márquez, ya que en su inicio siendo el entrenador de la Selección Mexicana lleva dos empates consecutivos.

El compromiso será este sábado 3 de octubre y el balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La presencia de Gilberto Mora en el campo de juego aún es una incógnita para la escuadra Tricolor.

DCO