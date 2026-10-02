André-Pierre Gignac visita la Bombonera como invitado especial de Boca Juniors (VIDEO)

André-Pierre Gignac terminó su etapa en los Tigres de la UANL y el delantero francés no ha anunciado su retiro del futbol profesional, pero está disfrutando de su etapa lejos del campo de juego. El exjugador del Marsella estuvo presente en La Bombonera para presenciar el juego entre Boca Juniors y Unión Santa Fe.

El jugador de 40 años estuvo en el palco junto a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y en las redes sociales del conjunto argentino presumieron la imagen donde aparece la leyenda de los xeneizes y uno de los mejores jugadores de la Liga MX.

Y un día, André-Pierre Gignac estuvo en La Bombonera 🔥



El francés presenció el partido entre Boca Juniors y Unión de la Liga Argentina 🇦🇷 ⚽️ pic.twitter.com/3U4PxqzgCr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

André-Pierre Gignac no tuvo una despedida con Tigres

André-Pierre Gignac no tuvo una despedida a la altura de su figura dentro de Tigres. La institución solo le dio las gracias al delantero francés, pero la afición esperaba darle las gracias al Bomboro de una mejor manera después de su gran trayectoria con el conjunto de San Nicolás de los Garza.

Aún así, el amor de Gignac por el equipo universitario no terminará, ya que el delantero francés se convirtió en una leyenda de la institución que siempre será recordado por los grandes momentos que vivió y los títulos que dejó en las vitrinas del club.

El exjugador del Marsella tiene sus bienes en la ciudad de Monterrey, como su rancho que presumió en redes sociales, el cual tiene canchas de futbol y baloncesto. Además de que sus hijos nacieron en México y el francés se enamoró del país de inmediato.

¿Cuándo fue el último partido de André-Pierre Gignac con Tigres?

André-Pierre Gignac se despidió de los Tigres sin poder levantar un título con el conjunto de Monterrey y su último compromiso lo disputo en mayo del 2026.

Fue la final de la Concacaf Champions Cup el último cotejo que disputó el Bomboro con los universitarios, lamentablemente los Tigres cayeron en la cancha del Estadio Nemesio Diez y se fueron de Toluca con las manos vacías tras perder ante los Diablos Rojos.

DCO