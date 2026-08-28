¿André-Pierre Gignac regresa a los Tigres? El máximo responsable del equipo define el futuro del francés

El entrenador interino y Vicepresidente Deportivo de los Tigres de la UANL, Víctor Manuel Vucetich, indicó que el delantero francés André-Pierre Gignac siempre tendrá abiertas las puertas en la institución felina y que sería muy bueno tenerlo en el club.

“Creo que Gignac pertenece a Tigres. Si él acepta, sería muy bueno y de mucho beneficio para la institución. Ayudaría muchísimo, pero esto hay que llevarlo a cabo poco a poco, ver ese momento coyuntural que se pueda estar presentando para poder llevar a cabo esa petición”, dijo el Rey Midas.

Víctor Manuel Vucetich confesó que le gustaría tener a Gignac en el equipo y que vista una vez más los colores del equipo felino. Sin embargo, no dijo si buscarán al Bomboro, porque primero deben definir al entrenador del equipo, recordando que Vuce es interino.

“Se va a ir evaluando poco a poco. Afortunadamente, ahorita se ha solucionado la situación de la dirección técnica. Yo no tengo tanta experiencia en un área administrativa porque siempre me he dedicado a la cancha; me está sirviendo el tener el conocimiento para poder, en el momento, entender mucho mejor toda esa área administrativa”, comentó.

André-Pierre Gignac es el jugador más importante en la historia de los Tigres. El francés llegó en 2015 procedente del Marsella de Francia y a lo largo de más de diez años en México se consolidó como la máxima gloria del conjunto Incomparable y uno de los mejores extranjeros del futbol azteca.

Gignac festeja uno de sus goles con Tigres en el Apertura 2024. ı Foto: Mexsport

El ariete francés tiene 445 partidos con la escuadra de los felinos, suma 222 goles y 57 asistencias para su cuenta personal, los datos confirman que su mejor momento lo atravesó con los Tigres al pasar la triple cifra de anotaciones.

Tigres inicia una nueva etapa

Los Tigres de la UANL le dieron la bienvenida a Víctor Manuel Vucetich con un doble cargo dentro de la institución, pues será el nuevo Vicepresidente Deportivo del club, así como el entrenador del primer equipo de manera interina.

El Rey Midas, como le apodaron a Vucetich por su exitoso paso por Rayados del Monterrey, no dirige a un equipo desde julio de 2025, cuando se había retirado luego de entrenar a Mazatlán, equipo que hoy está desaparecido.

El palmarés del Vuce es extenso e incluye cinco títulos de Liga MX con cuatro equipos diferentes (León, Tecos, Pachuca y Monterrey), tres campeonatos consecutivos de Concachampions con Rayados, además de tres Copa México (Tigres, Cruz Azul y Querétaro).

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