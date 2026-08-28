Atlante vs León, retrasado por tormenta eléctrica; ¿A qué hora se realiza el partido de la Liga MX?

El partido entre Atlante y León, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se retrasó por las condiciones del clima. El protocolo por tormenta eléctrica provoco que el partido inicia a las 19:30 horas, tiempo de la CDMX.

Inicialmente se tenía presupuestado que el duelo arrancara a las 19:00 horas, pero las fuertes lluvias en la zona del Estadio Azteca provocó que el duelo fuera aplazado media hora.

“La LIGA BBVA MX informa que, con base en la recomendación de Protección Civil, y salvaguardando la integridad de todos los presentes, el partido Atlante vs León, a disputarse esta noche en el Estadio Banorte, retrasará su inicio por tormenta eléctrica. Actualizaremos la hora de inicio una vez que se tengan las condiciones”, comunicó la Liga MX en sus redes sociales.

Atlante y León chocan en la cancha del Estadio Azteca como parte de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en donde el equipo capitalino buscará regresar a la senda del triunfo luego de la derrota la fecha pasada ante los Tigres de la UANL.

Los Potros de Hierro al mando de Miguel Herrera tuvieron un gran inicio en el certamen nacional, pero no conocen la victoria jugando en casa. Han empatado sus dos juegos en el Banorte como locales, aunque de visita en Santa Úrsula ante Cruz Azul sacaron los tres puntos.

Del otro lado, el León arrancó perdiendo sus dos primeros duelos del semestre ante Atlas y Xolos, pero desde entonces suman siete duelos seguidos sin perder combinando el Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup, en donde se encuentran en semifinales.

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