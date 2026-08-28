América vs Puebla: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 5 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre el América y el Puebla, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que las Águilas son el único equipo invicto del certamen local.

El equipo de Guillermo Almada llega a este compromiso después de conseguir su pase a las semifinales de la Leagues Cup al dejar en el camino del Columbus Crew. Por su parte, el Puebla quedó eliminado del torneo internacional y la Franja se enfoca en realizar un buen trabajo en el certamen local.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos. Además de que los Camoteros tendrán la oportunidad de sorprender al América y quitarle el invicto.

Este sábado, el América se vive en CAsa. 🦅🔥



Ven a alentar, cantar y vivir el partido ante Puebla. 💛💙



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Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Puebla

El partido entre el América y el Puebla se jugará este sábado, 29 de agosto del 2026, en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:05, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN, ViX Premium y Layv Time.

Fecha: sábado 29 de agosto del 2026

Hora: 19:05

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layv Time.

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs Atlas

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín.

PUEBLA: Daniel Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez, Brayan Garnica, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Carlos Baltazar, Kevin Velasco y Eduardo Mustre.

Uno más de la semana 🏋🏻 porque se viene el barrio pesado este sábado. 👊🏻



Enfocados en meterle machín mis Enfranjados 💯, que estamos a nada de enfrentar al ave. 🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/z0GC64wZUo — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 27, 2026

América busca aumentar su invicto en el torneo local

El equipo dirigido por Guillermo Almada viene de vencer al Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup para instalarse en las semifinales, mientras que los de Gerardo Espinoza intentarán seguir por la senda del triunfo después de vencer a Santos en la jornada pasada del Apertura 2026.

Este partido también representa la oportunidad para la Franja de terminar con el invicto del América de cinco fechas, ya que los azulcremas son el único club que no conoce la derrota en este torneo, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO