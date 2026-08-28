Entrenador del Real Betis habla sobre le ausencia de Álvaro Fidalgo ¿Se va o se queda en Europa?

Álvaro Fidalgo no ha podido debutar en la temporada 2026/2027 con el Real Betis y el equipo sevillano ya lleva dos jornadas disputadas en LaLiga de España. Manuel Pellegrini, el entrenador del mediocampista mexicano, habló sobre el presente del Maguito y reveló por qué no ha jugado con los Verdiblancos.

“No ha tenido minutos porque la semana pasada no estaba al cien por ciento de su rodilla. Ya podía hacer trabajo, podía pegarle al balón, pero no estaba al cien recuperado. Lo vamos a llevar con cuidado, yo creo que ya esta semana debe estar disponible”, comentó Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

Álvaro Fidalgo en un viaje con el Betis de España ı Foto: Especial

Álvaro Fidalgo espera debutar este fin de semana ante el Levante

Álvaro Fidalgo salió a la banca con el Real Betis en los partidos ante la Real Sociedad y el Valencia, compromisos que terminó ganando el conjunto de Manuel Pellegrini por marcador de 1-0 y así sumar los primeros seis puntos de la campaña en LaLiga de España.

El Maguito sonó para regresar a México, pero él mismo fue el que terminó con estos rumores asegurando que seguirá en España durante la nueva campaña. El mediocampista mexicano espera ser llamado por Pelligrini durante el partido ante el Levante para tener sus primeros minutos en la campaña con su club.

El tema de la rodilla es una lesión que el exjugador del América venía arrastrando desde que estaba en México, pero parece que poco a poco se ha ido recuperando de buena forma después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del 2026.

Álvaro Fidalgo con México en el Mundial 2026 ı Foto: Especial

Álvaro Fidalgo tendrá la oportunidad de jugar Champions League esta campaña

El sueño de todo futbolista que juega en primera división es en algún punto de su carrera disputar un partido de Champions League y Álvaro Fidalgo tendrá la oportunidad de disputar el torneo más importante a nivel de clubes con el Real Betis en esta temporada.

Los Verdiblancos tendrán compromisos de alto calibre y sus ocho rivales de la fase de liga son: Slovan Bratislava, Lille, Como, Feyenoord, Porto, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, así que será un tanto complicado su pase a la ronda de eliminación directa pero no imposible.

El Maguito deberá de trabajar al máximo si quiere tener minutos en la Champions League con el conjunto de Manuel Pellegrini. El torneo internacional arranca el 8 de septiembre con los compromisos de la Jornada 1 del certamen.

DCO