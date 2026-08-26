¿Álvaro Fidalgo sale del Betis y regresa a México? El mediocampista habla sobre su futuro

Álvaro Fidalgo en un viaje con el Betis de España

El mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo vive momentos complicados con el Real Betis, pues se encuentra fuera de los titulares y no ha jugado en los primeros duelos oficiales con el cuadro español, lo que pone en duda si se mantendrá en Europa.

Ante los rumores que lo ponen de vuelta en la Liga MX, el mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026 comentó que él quiere pelear por un lugar en el Betis. “Sí hombre, sí. Espero que sí”, dijo al ser cuestionado si se defenderá la playera del Betis.

El exelemento del América tiene contrato vigente con los verdiblancos hasta junio de 2030, por lo que su salida debe ser negociada con el club sevillano, ya sea en préstamo o en compra.

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Al equipo español le espera una dura campaña en donde jugarán LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, por lo que puede que en unas semanas el mediocampista empiece a ser tomado en cuenta por las exigencias del calendario.

En los dos primeros duelos de liga el medio mexicano no ha tenido participación. El Betis, comandado por Manuel Pellegrini, arrancó su participación en la campaña con dos victorias, poniéndose en la parte alta de la clasificación.

El último juego que Fidalgo disputó fue ante el Inter de Milán en un amistoso, en donde entró 17 minutos. Después se perdió los triunfos en LaLiga ante la Real Sociedad y el Valencia.

Fidalgo fue de los jugadores más constantes con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, pero a en su regreso al equipo español le ha costado ganarse un puesto en el 11 inicial de Pellegrini.

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