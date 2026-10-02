¡REPROBABLE! Jugadores de Estados Unidos se burlan descaradamente de Gilberto Mora y el VIDEO es lamentable

Malik Tillman y Tyler Adams protagonizaron un lamentable momento en la conferencia de prensa previo a enfrentar a México, ya que los dos jugadores fueron cuestionados sobre Gilberto Mora, la estrella del Tricolor, y los dos jugadores se burlaron del nuevo dorsal ‘10′ del equipo de Rafa Márquez.

Un reportero realizó la pregunta sobre el jugador de 17 años al capitán de Estados Unidos y su compañero, quienes no pudieron aguantar la risa, aunque después Malik Tillman respondió que Gilberto Mora es un jugador muy maduro para su edad y que es una pieza fundamental en el esquema de la Selección Mexicana.

🤬🇺🇸 Malik Tillman and Tyler Adams laughing at Gilberto Mora as if the 17-year-old Mexican isn’t already better than they’ll ever be.



Looks like watching a kid own both of them and the entire USMNT in a final still hurts.



Tomorrow won’t be any different. pic.twitter.com/055V2IsECg — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 3, 2026

Gilberto Mora aún es duda para enfrentar a Estados Unidos en Arizona

Gilberto Mora preocupó a toda la afición tras el partido ante Perú, ya que se confirmó que el nuevo ‘10′ de la Selección Mexicana sufrió una lesión en el tobillo derecho por la que se le realizó una resonancia en Nueva York.

Varios reportes informaron que no era una lesión de gravedad, pero que el equipo de doctores y el cuerpo técnico debía de llevar ‘entre algodones’ al juvenil de los Xolos de Tijuana. Mora podría tener algunos minutos ante Estados Unidos en el segundo tiempo.

La última decisión la tendrá el cuerpo técnico de Rafa Márquez dependiendo lo que digan los médicos de la Selección Mexicana, pero el equipo Tricolor no tiene a un jugador del estilo de Gilberto Mora que pueda darle ese dinamismo al equipo al momento de atacar.

¿El regreso de Gil Mora? 🔥



Rafa Márquez habló de la posibilidad de ver a Morita en el juego ante Estados Unidos ⚽️ pic.twitter.com/pqAtNIgWDF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

La Selección Mexicana aún tiene dos partidos de preparación

La Selección Mexicana de Rafa Márquez no ha podido ganar con el entrenador michoacano al frente del equipo y la oportunidad de salir con la mano en alto por primera vez será ante Estados Unidos este fin de semana en Arizona.

Después de enfrentarse a las Barras y las Estrellas, el Tricolor se medirá ante Chile en Los Ángeles como su último encuentro amistoso en esta fecha FIFA, antes de iniciar su participación en la UEFA Nations League en noviembre.

Aunque Rafa Márquez no ha perdido al frente de la Selección Mexicana, la afición aún no se siente conforme con el Káiser, pero Rafa Márquez todavía está implementando su idea dentro del campo de juego y poco a poco el Tricolor va a ir mejorando.

DCO