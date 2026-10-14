Pelea del Canelo en Arabia Saudita corre riesgo; el motivo que puede traer la cancelación de su combate ante Mbilli

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli del próximo 31 de octubre en Riad pende de un hilo, pues el conflicto en Medio Oriente ya ha provocado que otros eventos deportivo a celebrarse en la capital de Arabia Saudita se hayan pospuesto.

En Medio Oriente hay tensiones y conflictos armados. En últimas semanas se han reportado ataques con drones y bombas a Riad, en donde el Canelo se debe enfrentar al campeón Mbilli por el cetro de las 168 libras de Consejo Mundial de Boxeo.

🚨 The Six Kings Slam in Riyadh, Saudi Arabia, has been POSTPONED from October 21, 22 and 24 to December. ‼️



The tournament has been moved due to logistical reasons, with Turki Alalshikh confirming the change.



Canelo vs Mbilli remains scheduled to take place as planned at this… pic.twitter.com/ZucsQkm7dO — Faz (@FazSportz) October 14, 2026

El combate entre el mexicano y el franco-camerunes es promovido por Riyadh Season y el jeque Turki Alalshikh, que a su vez organizan el certamen de tenis Six Kings Slam, que fue pospuesto este miércoles y aunque dijeron que se debe a motivos logísticos, el factor clave son los ataques en la capital de Arabia Saudita. El que Turki Alalshikh ya canceló un evento, abre la puerta a que el pelito entre Canelo y Mbilli se pueda posponer o cambiar de sede.

Pese a todas las tensiones, la reyerta del Canelo se mantiene firme para disputarse en Arabia. Incluso Turki Alalshikh dijo que el boxeador mexicano dijo que no importa qué pase, se subirá a pelear en Medio Oriente, recordando que tiene contrato por dos peleas más en este país.

“Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No teme a nada. Mi país alberga las dos Mezquitas Sagradas; es una tierra de paz, seguridad, una rica civilización, una historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se interesaron por mí y me mostraron su apoyo. Los momentos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, escribió Turki Alalshikh en su cuenta de X.

El reportero especializado en boxeo, Ricardo Celis, lanzó un poco de luz sobre los razones que tiene Saúl Álvarez y Turki para no cancelar. “Si Canelo cancela no le pagan. Si Turki cancela, le tiene que pagar al Canelo. Estamos en el estira y afloja”, se puede leer en la cuenta de Twitter del comunicador.

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