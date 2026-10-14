Pelea del Canelo en Arabia Saudita corre riesgo; el motivo que puede traer la cancelación de su combate ante Mbilli

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli del próximo 31 de octubre en Riad pende de un hilo, pues el conflicto en Medio Oriente ya ha provocado que otros eventos deportivo a celebrarse en la capital de Arabia Saudita se hayan pospuesto.
En Medio Oriente hay tensiones y conflictos armados. En últimas semanas se han reportado ataques con drones y bombas a Riad, en donde el Canelo se debe enfrentar al campeón Mbilli por el cetro de las 168 libras de Consejo Mundial de Boxeo.
El combate entre el mexicano y el franco-camerunes es promovido por Riyadh Season y el jeque Turki Alalshikh, que a su vez organizan el certamen de tenis Six Kings Slam, que fue pospuesto este miércoles y aunque dijeron que se debe a motivos logísticos, el factor clave son los ataques en la capital de Arabia Saudita. El que Turki Alalshikh ya canceló un evento, abre la puerta a que el pelito entre Canelo y Mbilli se pueda posponer o cambiar de sede.
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Pese a todas las tensiones, la reyerta del Canelo se mantiene firme para disputarse en Arabia. Incluso Turki Alalshikh dijo que el boxeador mexicano dijo que no importa qué pase, se subirá a pelear en Medio Oriente, recordando que tiene contrato por dos peleas más en este país.
“Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No teme a nada. Mi país alberga las dos Mezquitas Sagradas; es una tierra de paz, seguridad, una rica civilización, una historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se interesaron por mí y me mostraron su apoyo. Los momentos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, escribió Turki Alalshikh en su cuenta de X.
El reportero especializado en boxeo, Ricardo Celis, lanzó un poco de luz sobre los razones que tiene Saúl Álvarez y Turki para no cancelar. “Si Canelo cancela no le pagan. Si Turki cancela, le tiene que pagar al Canelo. Estamos en el estira y afloja”, se puede leer en la cuenta de Twitter del comunicador.
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