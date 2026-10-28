Conoce el Autódromo Hermanos Rodríguez; cuánto mide, cuántas curvas tiene y por qué se llama así

Una carrera de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Este domingo 1 de noviembre se corre una nueva edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 2026, que como es costumbre tiene como sede el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado cerca del centro de la CDMX y en donde se han vivido capítulos históricos de la máxima categoría del deporte motor.

Todo lo que debes saber del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez es una obra diseñada por el ingeniero Oscar Fernández Gómez Daza en 1955, quien lo ideó como un proyecto de tesis y en 1959 vio su proyecto terminado. En un inicio se llamó Autódromo Magdalena Mixiuhca, pues está incrustado en el macrocomplejo deportivo Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en el suroriente de la Ciudad de México.

La inauguración del circuito fue el 20 de diciembre de 1959, con las 500 Millas de la Ciudad de México, carrera que ganó Pedro Rodríguez; el segundo lugar fue Moisés Solana y completó el podio Ricardo Rodríguez.

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No fue hasta 1973 que cambió su nombre a Autódromo Hermanos Rodríguez en honor a Ricardo y Pedro Rodríguez, leyendas del automovilismo mexicano y considerados en su momento los mejores pilotos aztecas en la F1.

Jim Clark ganó el #mexicogp de 1963 en el Autódromo Hnos. Rodríguez desde la pole position#f1 #ahr pic.twitter.com/EhapPuakYx — Autodromo Hnos. Rodriguez (@autodromohr) October 27, 2026

La F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Con un recinto a la altura, la Fórmula 1 tuvo el Gran Premio de México en el Campeonato de 1962 a 1970. Lamentablemente, un aficionado falleció en un accidente y la carrera salió del calendario. Sin embargo, la categoría volvió al Autódromo Hermanos Rodríguez de 1986 a 1992.

Después de 23 años y con una remodelación casi completa del complejo, la Fórmula 1 regresó a México en 2015, con un nuevo edificio de boxes, zona VIP, nuevas gradas, hospital y mejoras en el circuito.

Paisajes únicos y cielos espectaculares en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Así se vive el #MexicoGP! 🌤️🏁 pic.twitter.com/dGw2d5cc1p — Autodromo Hnos. Rodriguez (@autodromohr) October 22, 2026

En la actualidad, la pista del Hermanos Rodríguez mide 4.3 kilómetros, tiene 17 curvas y una recta de 1.3 km. El trazado de la Magdalena Mixiuhca puede recibir competencias como el GP de F1, FIA Formula E y hasta eventos de la FIA Endurance World Championship.

Los más ganadores del GP de México de F1

El piloto con más victorias en el Gran Premio de México de Fórmula 1 es el neerlandés Max Verstappen, quien conquistó el Autódromo Hermanos Rodríguez en cinco ocasiones; en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Jim Clark (1963 y 1967), Alain Prost (1988 y 1990), Nigel Mansell (1987 y 1992) y Lewis Hamilton (2016 y 2019) se quedaron atrás con dos triunfos. Sin embargo, únicamente Hamilton podría amenazar el récord de Verstappen al seguir activo.

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