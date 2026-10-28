La llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1 ayudó a que el máximo circuito del automovilismo regresara al país después de 23 años de ausencia y el jalisciense fue la razón por la que la afición azteca llenara año tras año el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez corrió por primera vez en México vistiendo la indumentaria de Force India y en aquel 2015 logró cruzar la meta en el octavo puesto, pero su llegada a Red Bull ayudó a que el mexicano tuviera la oportunidad de pelear por el primer puesto frente a su gente.

Vamos Checo! 🇲🇽@SChecoPerez pays tribute to his roots with a special race suit for his home Grand Prix 🤩#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/yqsgHXPGP7 — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

¿Cuál ha sido el mejor resultado de Checo Pérez en el Gran Premio de México?

Checo Pérez es la máxima leyenda del automovilismo mexicano y en su Show Run la afición demostró todo el apoyo que siempre le dan al jalisciense cada vez que se presenta en el país. Con su renovación de contrato veremos al mexicano hasta 2029 correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Los mejores dos resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de México fueron en la temporada 2021 y 2022 con Red Bull, cuando el mexicano cruzó la meta en el tercer puesto y se subió al podio frente a su público, uno de los momentos más importantes en la carrera del Ministro de Defensa.

Aunque aún le falta una victoria en su tierra para que su carrera sea aún más especial, Sergio Pérez sigue trabajando con Cadillac para que en el futuro tengan un monoplaza competitivo que pueda pelear por campeonatos año tras año en la Fórmula 1.

A moment for the fans 🖤 pic.twitter.com/kCFzyWNfSi — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Checo Pérez busca superar su mejor resultado del 2026 en México

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para ser uno de los dos primeros volantes en la historia de Cadillac, aunque el primer punto de la escudería estadounidense aún no ha llegado en su primera campaña dentro del Gran Circo.

El mejor resultado del jalisciense en el 2026 fue un decimocuarto puesto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, Gran Bretaña y Azerbaiyán.

El piloto de Cadillac buscará mejorar ese resultado en el Gran Premio de México para hacer feliz a su gente, pero sumar puntos en su carrera en casa sería aún más impresionante para el volante de Jalisco.

DCO