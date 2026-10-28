“Entiendo el esfuerzo que hacen por apoyarme”; Checo Pérez le agradece a la afición en su Show Run

Checo Pérez saluda a la afición que se dio cita a su Show Run en Reforma.

A unos días del Gran Premio de México de F1, Sergio Checo Pérez le dio una alegría a sus aficionados con su esperado Show Run en las calles de la CDMX. El evento en Paseo de la Reforma fue todo un éxito, congregando a miles de aficionados que quisieron ver de cerca al piloto de Cadillac.

En un trazado en Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, el piloto tapatío condujo un coche de Cadillac para deleite de los fans. El conductor hizo sonar el motor del coche, lo manejo a alta velocidad y realizó “donitas”.

🏎️🇲🇽 ¡Checo se acerca a su afición! El piloto mexicano bajó de su Cadillac para saludar y firmar autógrafos a los fans en Reforma. 🤩

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“Gracias por estar aquí. Entiendo muchísimo el esfuerzo que hacen de venir a apoyarme, que es una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1″, dijo Checo Pérez para agradecerle al público que madrugó para verlo este miércoles en su segundo Show Run en CDMX.

“La energía que tiene la gente en México, es una pista divertida para correr. El ruido de la afición es asombroso, es la mejor parte”, reconoció por su parte el finlandés Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez en Cadillac.

Checo se dio el tiempo de saludar a sus fans desde el monoplaza. Mientras conducía sacó su mano para agradecer el apoyo de las miles de personas que llenaron las calles de la Ciudad de México para verlo a unos días que se presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Director de Cadillac, contento de que Checo celebra su carrera 300 en México

Tras finalizar el Show Run, Dan Towriss, director de Cadillac, manifestó su agradecimiento con la afición mexicana y admitió que es muy especial que Checo Pérez alcance sus 300 carreras en Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

“Significa mucho. Es una gran oportunidad de poder celebrar las 300 Gran Premios de Checo en México y hacerlo con nuestro equipo es increíble. Checo es un gran piloto y el apoyo que tiene es increíble. Amamos estar en la Ciudad de México”, fueron parte de las palabras que Dan Towriss, director de Cadillac, dijo al finalizar el Show Run del piloto tapatío.

La primera vez que Checo Pérez tuvo un Show Run en México fue en 2021, en febrero, cuando tomó las calles de su natal Guadalajara a bordo de un Sauber C29, modelo de la escudería para la que corría en su debut como piloto de la categoría reina.

🏎️ ¡Checo Pérez ruge en la CDMX! El piloto mexicano realiza la primera vuelta del Show Run con Cadillac y enciende el entusiasmo de la afición en Reforma.

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Las últimas dos veces fue cuando formaba parte de Red Bull, durante su etapa más exitosa en la F1. En 2021 Pérez Mendoza se presentó en la CDMX y en 2022 regresó a suelo tapatío. Tras cuatro años Checo volvió a tener un Show Run en el país.

¿Cuándo es el Gran Premio de México de F1?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se corre este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero la actividad inicia desde el viernes con las primeras prácticas libres. El sábado es la clasificación.

Checo Pérez llega al GP de México con una nueva escudería. Esta campaña será la primera vez que esté en la cita en casa con Cadillac, equipo que debutó esta campaña en la máxima categoría del deporte motor.

El año pasado Sergio Pérez no compitió en el trazado de la Magdalena Mixhuca porque salió de Red Bull y se quedó sin asiento. Pero ese año de espera sirvió para que cumpla 300 Grandes Premios en México, haciendo la cita de este calendario más especial.

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