Critican a Belinda por un VIDEO que muestra su físico: ‘Extremadamente delgada’

Belinda es una de las artistas más queridas de México, quien ha desatado preocupación a raíz de un video en el que muchos notaron que la famosa habría adelgazado demasiado y su figura habría sufrido un cambio drástico.

A través de los años, la cantante ha destacado no solo por su talento y por sus polémicas, también por tener una enorme belleza y un físico esbelto pero también bien trabajado por el ejercicio y gimnasio.

Usuarios critican el físico de Belinda

En redes sociales, se ha hecho viral un video de apenas unos segundos en los que Belinda se encuentra con la cantante infantil Lara Campos, donde aparece saludando a la menor.

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Lo que llamó la atención fue la apariencia de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, quien apareció con un enterizo color gris y unos zapatos de tacón, además del cabello castaño extremadamente largo y unos lentes.

Rápidamente, el público comenzó a cuestionar el aspecto físico de Belinda, ya que en las imágenes se aprecía que tanto las piernas como sus brazos son extremadamente delgados y tampoco luce músculo en otras zonas pese a lo ajustado de la vestimenta.

Belinda es criticada en redes sociales por su físico, varios comentan que la cantante y actriz luce extremadamente delgada.



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Algunos se cuestionaron si la artista se ha unido a la tendencia de la extrema delgadez en el mundo del entretenimiento, mientras que otros aseguraron que solo fue un mal ángulo en el video o un mal outfit.

Estas fueron algunas de las reacciones del público respecto a la apariencia de Belinda:

“Belinda estaba mmda, se notaba un buen que hacía ejercicio de fuerza. Después llegó la moda de la extrema delgadez y se unió a ella”.

“Nunca fue gorda y sí está muy delgada. Pero en diciembre que se de gusto comiendo de todo y en enero ya igual de guapa”.

“La anorexia o la inyeccion ozempic”.

“Yo que quería tener cuerpo de Belinda y ahora ella está teniendo cuerpo como el mío”.

“Solo fue un mal outfit y ya”.

“Es que llega una edad donde estar muy delgada avejenta,aunque sea el canon de moda”.

“Los cuerpos perfectos NO existen solo existen las fotos perfectamente editadas y por eso la gente de hace ideas de cuerpos que no existen”.

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