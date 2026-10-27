‘Me amenazaron de muerte’: Antonio Betancourt denuncia agresión tras accidente vial | VIDEO

El conductor de TV Azteca, Antonio Betancourt, denunció que fue amenazado de muerte después de un accidente vial con trabajadores de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Antonio Betancourt denuncia amenazas de muerte

“Me amenazó de muerte gente de la alcaldía Álvaro Obregón”, sentenció. El también creador de contenido protagonizó momentos de angustia mientras se dirigía a su casa después del trabajo.

Antonio Betancourt estaba cerca de la Plaza de Toros México cuando un camión de limpia chocó contra su auto. “No traía ni placas, ningún dato esa unidad. Destruyó mi carro por completo”, aseguró.

En ese sentido, contó que se quedó en el carro mientras esperaba el seguro; además, llamó al 911 para pedir una patrulla, pues varias personas se bajaron del camión y comenzaron a rodear su carro.

Fue entonces que un sujeto que llegó aparte al lugar y que no tenía un ojo, se acercó para decirle que el camión se iría y que si los seguía, lo iba a matar. “Me dijo que en el carro traía una pistola y que me iba a matar. Esa persona llegó en otro vehículo, él no venía en el camión de basura”, relató.

“Llegó esta persona a violentarme de una manera asquerosa, sucia, grotesca, a insultarme y decirme cosas de la nada”, explicó y agregó que muchas personas fueron testigos de la violencia que sufrió. “Yo había llamado al 911 y ninguna patrulla llegó a auxiliarme”.

El conductor aseguró que tiene fotos como evidencia de lo sucedido, además que se encontraba muy cerca una cámara del C5, por lo que espera que pueda recuperarse ese material de video para la denuncia que realizará.

En sus historias de Instagram, Antonio Betancourt agregó un video en el que aparece llorando. “No tienen idea de cómo me asusté. Me da mucha frustración poder recordar como me hicieron”, expresó entre lágrimas.

“No importa lo que tu construyas, puede llegar una persona a quererte matar”, lamentó, “¿qué haces cuando estás rodeado de gente que te está amenazando que te van a matar?“, cuestionó.

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