Ernesto Chavana patea un dron y golpea a modelo en la cara EN VIVO | VIDEO

Ernesto Chavana patea un dron y golpea a modelo en la cara

En redes sociales, un video del programa de televisión Es Show comienza a hacerse viral, al mostrar el momento en el que una joven es golpeada por un dron que patea el músico y conductor Ernesto Chavana durante la transmisión en vivo.

El incidente generó sorpresa y molestia entre el público, pues muchos consideran que el famoso de 58 años de edad no midió las consecuencias de sus actos y que la modelo pudo haber sufrido una lesión mayor por eso mismo.

Ernesto Chavana patea un dron y golpea a modelo en la cara

En el video, se puede ver el momento en que Chavana se encuentra al lado de un dron que vuela bajo, mientras la producción colocaba un sonido de mosquito.

Entonces, el actor decide patear el objeto en dirección a las modelos que se encontraban de pie detrás de él. Por la fuerza, golpea a una chica de vestido negro directamente en la cara, provocando sorpresa en los presentes y que incluso alguien gritara “no”.

Aunque Chavana preguntó si la joven estaba bien, no se disculpó con ella en el momento. Las imágenes muestran como se la llevan fuera del set mientras ponen sirenas de ambulancia como efecto y él dice “¿ya ven? lo que acabo de provocar”.

No entiendo como Chavana sigue al aire, pobre chica. pic.twitter.com/DBvFo2D5EO — Soy Marbe (@BellaIndirecta) October 27, 2026

Después, hay otro video que muestra a la modelo regresando al set y encontrándose con Chavana, quien asegurá que se hará responsable de lo que le sucedió.

“Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar”, dijo mientras que la joven seguía tocandose el labio, pues parece ser que esa fue la zona de su cara que sufrió daño por el golpe.

“Me siento muy avergonzado por lo que acabo de hacer. Etsaba bien encendido y pateo esta cosa que me pusieron al frente. Yo no sé si fueron mis zapatos nuevos...”, bromeó.

Los videos generaron gran indignación, al grado que en redes sociales piden que el conductor sea sancionado o hasta despedido del programa por lo que hizo y cómo manejó la situación después.

Te dejamos algunos comentarios del público:

“¿Ya despidieron a ese conductor violento? O quieren mayor presión social".

“No me gusta lo que le hizo a la chica, qué feo”.

“Descuento de la mitad de su sueldo y multa”.

“Buena demanda ganará la chica”.

“Ni se preocupó por la chica”.

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