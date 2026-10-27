¿Quién es Khristian Ferrer, actor de Contra el huracán?

Kristian Ferrer interpreta al personaje de Candy en la nueva película de Netflix, Contra el Huracán, donde ha obtenido gran reconocimiento por el público que ha disfrutado del fileme de acción que hace una interpretación sobre un caso real del Huracán Otis.

Su personaje es el medio hermano del protagonista, Wirpul, con quien debe aprender a trabajar en equipo para sobrevivir. Ahora en La Razón, te compartimos más detalles sobre este reconocido actor mexicano.

¿Quién es Khristian Ferrer?

Kristyan Antonio Ferrer Medel nació en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1995, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Es un actor mexicano que ha desarrollado su carrera desde el 2001 y que actualmente es reconocido por su papel en Contra el Huracán.

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Ha participado en diversas producciones tanto en México como en Estados Unidos, con destacada presencia en festivales internacionales como el Festival de Cine de Cannes y el Festival de Cine de Berlín. Ferrer ha sido distinguido con el prestigioso Premio Ariel, otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y ha obtenido tres nominaciones adicionales.

Su madre identificó su potencial de artista desde temprano, por lo que lo llevó a lo que se convirtió en su primera oportunidad de estar frenta a las cámaras. Esta llegó cuando un spot televisivo buscaba un niño actor para la telenovela Agua y Aceite.

Aunque no obtuvo el papel, este evento marcó el inicio de su carrera en televisión en el año 2001, cuando se unió a la reconocida televisora mexicana TV Azteca. Comenzando como extra, Kristyan Ferrer progresó en su carrera y tuvo la oportunidad de participar en programas unitarios.

En 2005, tuvo su primera incursión en el teatro con la obra Beto y el Ciclo Maestro de Jorge Bortolussi. Su carrera en el cine comenzó en 2007 con la película Sin nombre, dirigida por Cary Fukunaga. Posteriormente, participó en la película estadounidense Inhale, dirigida por Baltasar Kormákur.

A través de los años, ha formado parte de diversas producciones como Un Extraño Enemigo o Los Minutos Negros en 2022, or la cual fue acreedor al Premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

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