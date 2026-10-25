Contra el huracán: ¿Quién es quién en el reparto de la película de Netflix?

Contra el huracán es la nueva película de Netflix que ha sorprendido al público como una cinta de acción que explora un desastre natural que devastó Acapulco, en una ficción llena de momentos intensos.

¿De qué trata Contra el huracán?

Wirlpool es un joven e inexperto capitán de yate que con la convicción de hacer lo correcto y responder a la responsabilidad que acaba de asumir, queda atrapado junto con Candi, su medio hermano con el que apenas tiene relación, dentro de la tormenta tropical Otis, que rápidamente se convierte en huracán categoría 5 y en uno de los más destructivos en la historia del Pacífico.

Mientras luchan por sobrevivir sin motor, sin comunicación y a la deriva; también se enfrentarán a una relación fracturada por años de conflictos familiares, heridas y diferencias. En medio del desastre, la hermandad, la resiliencia y el coraje extremo serán clave para atravesar la noche que marcará sus vidas para siempre.

Reparto de Contra el Huracán

Benny Emmanuel es Wirpul

Un joven marinero se convierte en capitán de la noche a la mañana y debe enfrentar decisiones cruciales durante la tormenta. El actor es conocido por dar voz a Leo San Juan en Las Leyendas y por sus actuaciones en proyectos como Chicuarotes y La CQ.

Kristyan Ferrer es Candi

El actor da vida a Candi, el medio hermano de Wirpul, con quien debe aprender a trabajar en equipo para sobrevivir. Ferrer debutó en Sin Nombre y también ha participado en películas como 600 Millas y Buen Día, Ramón.

Mónica Del Carmen como Chayo

Chayo es la mamá de Wirpul, que trabaja como vendedora de empanadas en la playa y cuida a un perrito de tres patas. Antes ha participado en Año bisiesto, Babel y Una película de policías.

Andrew Leland Rogers es Nico

Interpreta a Nico, patrón de Wirpul e hijo del dueño del yate. Es él quien le da a Wirpul la oportunidad de convertirse en capitán y le exige proteger la embarcación. Rogers cuenta con experiencia en cine independiente y proyectos de habla hispana.

Andrew Leland Rogers como Nico en Contra el Huracán ı Foto: Especial

Gonzalo Vega Jr. es Napo

Interpreta a Napo, amigo de Nico, el patrón de Wirpul. El actor ha aparecido en “Mi marido tiene más familia”, “Hasta que te conocí” y “El César”.

Mónica Jiménez es Carmen

Da vida a Carmen, vecina de Wirpul y Chayo que se burla de ellos ante la posibilidad de que sean desalojados, y madre de Candi. La actriz colombiana ha participado en “Capadocia”, “Rosario Tijeras” y “Contra las cuerdas”.

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