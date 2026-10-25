‘Azul oscuro, azul celeste’, la historia detrás del Cruz Azul

Tras una amarga derrota futbolística o una oportunidad desperdiciada, el ingenio popular mexicano acuñó un verbo tan doloroso como preciso: cruzazulear. Lejos de eludir la controversia, Carlos Carrera y Carlos Bátiz eligen esa misma palabra para abrir Azul oscuro, azul celeste, documental que desentraña la compleja dualidad entre la pasión de la afición cementera y el entramado de intereses, corrupción y pleitos legales que han rodeado a su cooperativa.

“Empezar directamente con cruzazulear es abordar el adjetivo o verbo más humillante que puede haber para la gente de Cruz Azul, pero describe atinadamente lo que le pasaba a su cooperativa”, explicó Carlos Bátiz en entrevista con La Razón.

“Estás a punto de llegar al éxito y por alguna razón lo pierdes, quisimos empezar por ahí porque es la explicación simbólica de todo lo que ocurría internamente no sólo con el equipo de futbol”, continuó el director.

El proyecto nació cuando Bátiz, ferviente seguidor del equipo Cruz Azul, coincidió con integrantes de la cooperativa en medio del álgido conflicto contra la administración de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, directivo que encabezó la entidad durante más de tres décadas y cuyo mandato derivó en acusaciones serias.

“Yo sabía cosas por la prensa, pero no a detalle. Había una historia que la gente debía conocer más allá de la cancha”, señaló Carlos Bátiz, quien no dudó en invitar al reconocido director Carlos Carrera (El crimen del padre Amaro) para que le ayudara a darle forma en la pantalla a la historia que quería contar.

Póster de 'Azul oscuro, azul celeste' ı Foto: Especial

Aunque Carrera confesó no ser aficionado acérrimo al futbol, el trasfondo social detrás de Cruz Azul lo cautivó de inmediato. “Cuando vi la historia humana y estructural detrás del equipo me pareció fascinante porque es un reflejo de nuestro país”, compartió el director.

La propuesta cobró forma al retratar cómo un club nacido del esfuerzo de trabajadores cementeros en Segunda División, hace ya varios años, llegó a la cima del balompié nacional, mientras su matriz administrativa caía en un laberinto de desfalcos y pugnas internas con el paso del tiempo.

El desarrollo de Azul oscuro, azul celeste no estuvo exento de retos, dado que el equipo de producción recurrió a una historiadora para rastrear archivos en hemerotecas, y, al mismo tiempo, se negociaba por los derechos de transmisión de los partidos históricos del club Cruz Azul. Para reconstruir los momentos más opacos de la gestión directiva y pasajes clave del origen cooperativista, los realizadores recurrieron también a la recreación basada en documentación de la época.

“Queríamos equilibrar ambas realidades sin caer en la tentación de hacer un producto exclusivo de futbol ni un mero reporte de nota roja”, enfatizó el cineasta Carlos Carrera.

La película contrapone los años oscuros y la reciente resurrección deportiva del club con la metamorfosis de una institución golpeada, pero viva.

Azul oscuro, azul celeste se encuentra disponible en exclusiva a través del canal de streaming Filmelier+ (accesible en Amazon Prime Video, Apple TV+ y Roku), desde el 15 de octubre.

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