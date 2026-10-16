¿Dónde ver en online el documental ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’?

La historia detrás de uno de los episodios más recordados del futbol mexicano llega a las plataformas de streaming con Tragedia en el Estadio Corregidora, una nueva serie documental que reconstruye lo ocurrido durante aquel partido entre Querétaro y Atlas en marzo de 2022.

La producción de HBO Max reúne testimonios de personas que estuvieron relacionadas con los hechos, material de archivo y distintas versiones sobre lo ocurrido aquella tarde en el Estadio Corregidora.

Si quieres conocer la historia completa y revisar los testimonios que presenta la producción, aquí te contamos dónde ver online Tragedia en el Estadio Corregidora, cuántos episodios tiene y desde cuándo está disponible.

¿Dónde ver online ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’?

La serie está disponible en HBO Max, plataforma de streaming donde se pueden reproducir sus tres capítulos.

Para verla por internet, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de HBO Max https://www.hbomax.com/mx/es o abrir la aplicación desde un dispositivo compatible, como una televisión inteligente, celular, tableta o computadora.

Es necesario contar con acceso al servicio y revisar las condiciones del plan contratado. La disponibilidad y las opciones de suscripción pueden variar según el país.

Lo que ocurrió aquel 5 de marzo de 2022 dejó preguntas que siguen resonando en el fútbol mexicano.#TragediaEnElEstadioCorregidora, la serie documental de HBO, ya está disponible en HBO Max. pic.twitter.com/HRtNjoq3eB — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) October 15, 2026

¿Cuántos capítulos tiene el documental de HBO Max?

Tragedia en el Estadio Corregidora está integrada por tres episodios que examinan diferentes aspectos de los enfrentamientos ocurridos el 5 de marzo de 2022.

La producción, dirigida por Alberto Arnaut, combina una investigación periodística con entrevistas y material audiovisual para presentar distintas versiones sobre lo que ocurrió durante la riña y sus consecuencias.

Entre las voces que aparecen en la serie están los periodistas Óscar Balderas, Marion Reimers y Álvaro Morales; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y Gabriel Solares, quien presidía el Club Querétaro cuando sucedieron los hechos.

¿De qué trata ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’?

El documental reconstruye los enfrentamientos que estallaron durante el partido entre Querétaro y Atlas, cuando las agresiones entre grupos de aficionados se extendieron por las tribunas y la cancha del Estadio Corregidora.

Las escenas de violencia provocaron la suspensión del encuentro y una fuerte conmoción en el país. Las autoridades reportaron oficialmente 26 personas lesionadas y ninguna fallecida, aunque con el paso del tiempo surgieron testimonios y versiones que cuestionaron algunos aspectos de lo ocurrido.

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MSL