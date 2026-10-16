Versión Impresa, 16 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Van por acuerdo "en el marco de lo posible"
Atribuye avance a infraestructura Ya fueron separados No descartan que toque tierra Ve deterioro fiscal y menor crecimiento Monto asciende a casi 40 mdp
Reabren negociación con SNTSS; piden en Diputados partida extra de mil millones
CSP destaca PIB de 1.4%, por encima de la OCDE
Indaga Jalisco a 17 policías por abuso de fuerza en protesta
Oootro huracán en el Pacífico: Trudy apunta a alcanzar categoría 4; afectará a 4 estados
HR Ratings baja nota de largo plazo; grado de inversión se mantiene
INE multa a Morena con casi 40 mdp por afiliación ilegal
méxico
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