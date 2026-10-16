Darío Sztajnszrajber: El amor es una fuerza subversiva

El filósofo argentino Darío Sztajnszrajber afirma que en el amor “hay una fuerza subversiva que choca con los ideales normativos”. “Lo más riesgoso de este afecto es que es con un otro y esa otredad es lo inaprensible para mí. Es lo que me genera atracción, deseo, pero al mismo tiempo vértigo”, dice a La Razón.

Ese sentimiento es el centro de su más reciente libro, El amor es imposible (Paidós, 2026), en el que, a partir de experiencias propias y del pensamiento de filósofos como Derrida, Nietzsche y Marx, trata de recuperar el carácter político del amor, al tiempo que cuestiona los ideales hegemónicos que existen sobre éste.

“El enamoramiento es una irrupción que destartala ese lugar seguro en el que uno se encuentra. No hay cálculo que diga de quién me conviene enamorarme. En general, los enamoramientos que más nos toman de raíz son los que menos nos convienen. No es un hecho racional, por eso tanta explicación sobre el amor desde la antigüedad. No tenemos manera de terminar de explicar un hecho tan irreverente”, comenta Darío Sztajnszrajber.

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El experto forma parte del primer Encuentro de filosofía. Sentir y pensar nuestro tiempo, de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

El pensador también comparte que “es un tema capital de la filosofía. Me parece que sus formas instituidas lo devalúan, lo encorsetan, lo deprecian, le van quitando valor, porque lo reducen a un hecho mercantil o burocrático”.

El también divulgador señala que, contrario a esos mandatos, el amor es un riesgo que choca con la búsqueda de autoseguramiento, de un individualismo que reduce al otro —la persona amada— a un recurso o casi una propiedad.

En su libro no trata de dar respuestas, sino generar preguntas acerca del amor y cómo se concibe o por qué se prefieren “más amores ansiolíticos o farmacológicos, que funcionan más como un clonazepam”, cuando “el amor no tiene nada que ver con la tranquilidad”.

Dice que antes de las redes sociales y de las aplicaciones de citas las formas de amar no eran mejores.

“Hay una romantización, como que todo venía bárbaro en el amor y vinieron las redes y lo destruyeron. No, las redes vienen a transparentar una de las formas hegemónicas del amor, que es centrado en uno mismo”, señala.

Darío Sztajnszrajber presenta hoy en la FIL Monterrey El amor es imposible, a las 18:00 horas en el Auditorio JAC. El sábado participará en el diálogo Sentir y pensar nuestro tiempo, junto a Laura Quintana, Hugo Mujica y Valeria Campos, en el Auditorio Humanidades Digitales a las 18:00 hrs.

El pensador destaca la importancia de este encuentro. “La filosofía está poniendo siempre el dedo en la llaga, el palo en la rueda. No me cabe duda de que hay un intento de deshacerse de ella o, bien, de domesticarla, que es quitarle a la filosofía su carácter subversivo, terminar maquillándola”, abunda Darío Sztajnszrajber, quien visita por segunda vez México este año.

Dice que, aunque nos han “disciplinado que la filosofía es una pérdida de tiempo, es al revés, nos confronta contra un mundo que quiere normalizarnos. Entonces, hacer filosofía es una forma de libertad”.

Presentación del libro

Cuándo: 16 de octubre

Dónde: Auditorio Jac del Cintermex (Monterrey)

Horario: 18:00 horas