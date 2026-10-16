Isabel Allende obtiene el Premio Planeta 2026

La ESCRITORA chilena Isabel Allende obtuvo el Premio Planeta 2026 con La hora antes del alba, novela que regresa al universo de La casa de los espíritus y recupera la historia de Alba Trueba, nieta de Clara. El galardón, dotado con un millón de euros, se anunció el 15 de octubre durante la gala de la edición 75 del certamen, celebrada en Barcelona y presidida por los reyes de España.

La autora presentó la obra bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan. Al recibir el reconocimiento explicó que durante años sus lectores le preguntaron qué había ocurrido con Alba después del final de la novela publicada en 1982. Más de cuatro décadas después decidió volver a esos personajes para continuar su historia.

El Dato: EL PREMIO representa un giro editorial para Allende, quien ahora llegará a los lectores bajo el Grupo Planeta.

“Muchísimas gracias, no esperaba ver a todos de pie. Qué emoción. Colegas, majestades y todos los invitados, no saben lo que esto significa para mi. Gracias al jurado por la distinción que es el más importante de la lengua española. Decidí correr el riesgo de concursar, un poco tarde, porque era un desafío tan peligroso como casarse a los 80 años”, comentó Isabel Allende.

La escritora continuó con su discurso emocionada. “Escribí La Casa de los espíritus hace 45 años, así que es muy importante para miíesta fecha. Desde que se publicó he recibido innumerables mensajes de lectores, de qué pasaba con Alba. Entonces llegó el momento de continuar la historia de esa semilla, ya que continúan temas que se abordaron en su tiempo. Vuelvo a sentir el temor de aquel tiempo que me hizo salir de mi país

por la historia de Alba en los años del terror, fortalecida por la maternidad y la presencia de su pasado”, concluyó la chilena entre aplausos.

En La hora antes del alba, La protagonista regresa a la casa familiar después de sufrir la violencia de una dictadura. Ahí deberá reconstruirse en medio de las heridas personales y situaciones políticas.