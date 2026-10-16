Indaga Jalisco a 17 policías por abuso de fuerza en protesta

ASPECTO de la movilización del domingo pasado en Guadalajara, en la que se desató la violencia a partir de la acción del llamado bloque negro. El miércoles, la Secretaría de Seguridad de Jalisco indicó que dos elementos fueron separados de su función para ser investigados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que 17 oficiales de la Policía Estatal están bajo investigación por su actuación durante la protesta del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, en Guadalajara.

Agregó que los agentes fueron citados por Asuntos Internos de la Policía Estatal y seguirá el curso de la investigación hasta esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las sanciones correspondientes.

“Las sanciones no terminan aquí; ninguna falta o exceso quedará sin respuesta”, dijo el mandatario estatal.

El Dato: ANTE EL TANDEO de agua, Tlaquepaque y Tonalá pusieron en marcha una estrategia para dotar de agua a sus ciudadanos con recursos de los propios municipios.

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, recalcó que fueron identificados 17 policías que presuntamente incurrieron en uso indebido de la fuerza durante la protesta.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que los oficiales ya fueron separados de sus funciones y citados a declarar ante el área de Asuntos Internos, que integra los expedientes, para determinar las posibles sanciones.

“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos ha permitido tener 17 compañeras y compañeros identificados que, presuntamente, actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y, al parecer, hicieron uso indebido de la fuerza”, refirió.

Añadió que la investigación contra los elementos podría implicar, desde una amonestación, hasta la separación del cargo, dependiendo del grado de responsabilidad. “Con profundo respeto, les digo a los jaliscienses que ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros incluidos, los mandos, quedará sin respuesta. Mantendremos nuestra postura de cero tolerancia con aquellos policías que no cumplieron con su deber de salvaguardar a quienes exigían su derecho a la libre manifestación”, expuso.

El funcionario también reconoció que durante la marcha se cometieron “graves errores” al momento de activar los protocolos de acción. “Como policías, sabemos que nuestra labor puede ser difícil, compleja y requiere que evaluemos riesgos y reaccionemos de inmediato; todo el tiempo tenemos que estar evaluando los riesgos. Nuestro deber es resistir y mantenernos firmes, no dejarnos llevar al límite ni ante presiones”, dijo.

También reconoció a los policías que “acataron la instrucción” de mantenerse firmes y de no caer en provocaciones, a pesar de que por esto varios resultaron heridos de gravedad.

Sin embargo, mencionó que algunos oficiales rompieron los protocolos, olvidaron su deber de actuar y lamentablemente “actuaron de forma impulsiva”.

El secretario agradeció a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por el acompañamiento y adelantó que van a trabajar en coordinación para darles toda la información que sea requerida.

También refirió que se va a trabajar en la mejora de los lineamientos de acción y no se va a permitir que esta situación vuelva a ocurrir en la entidad, al mismo tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía jalisciense a hacer una evaluación de los protocolos existentes.

CNDH inicia expediente por violencia en protesta

| Por Yulia Bonilla |

LA COMISIÓN Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre las posibles vulneraciones cometidas durante la protesta contra la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya se sumó en acompañamiento, en el marco de sus facultades, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria reiteró, durante la conferencia matutina, su rechazo a lo que considera que fue un abuso policial por parte de los elementos que lanzaron agua y gases a los manifestantes, entre quienes algunos fueron golpeados.

6,300 Elementos operativos estatales hay en la entidad

“En el caso de abusos policiales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones y abriendo, a través de sus propios esquemas, toda la investigación relacionada con estos casos. Desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron principalmente golpeados”, declaró.

El organismo ya estableció contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y está a la espera de que se le entregue el expediente abierto a partir de las denuncias de los presuntos abusos cometidos durante la movilización.

El choque, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado ı Foto: Cuartoscuro

Además, el personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, así como de la Oficina Regional de Jalisco, estableció contacto directo con las víctimas, con el propósito de recabar sus testimonios, facilitar la presentación de sus quejas y practicar las certificaciones médico-legales correspondientes que permitan acreditar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en su contra.

Relativo al problema en la calidad del agua, que fue el motivo de la protesta, pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que realice una revisión exhaustiva a la propuesta que se abordará con el gobernador Pablo Lemus, y la cual se espera tener lista esta misma semana.

“Hay dos proyectos que se están analizando y me los presentaron ayer. Todavía les pedí que pudieran hacer una revisión mayor para que, una vez que tengamos claro el proyecto, ya podamos hablar con el gobernador… Tengo que conocer técnicamente todo el planteamiento que se está haciendo y qué recursos podríamos aportar. Yo espero que esta semana ya tengamos todo”, dijo.