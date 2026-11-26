El gobernador Salomón Jara Cruz acompañó a la comitiva y enfatizó que resulta indispensable consolidar acuerdos de respeto mutuo que pongan fin a los enfrentamientos entre grupos locales.

Un grupo de 22 mujeres indígenas de la etnia triqui volvió a la comunidad de Tierra Blanca Copala, en la región de la Mixteca oaxaqueña, para revisar las condiciones físicas de los hogares que abandonaron hace seis años a causa de la violencia interna.

Las pobladoras, quienes permanecen refugiadas en la localidad vecina de Yosoyuxi, acudieron a la zona en representación de 147 familias que buscan recuperar sus viviendas y patrimonio mediante un proceso de pacificación voluntario.

La inspección territorial estuvo acompañada por personal del Gobierno del Estado de Oaxaca y representantes de dependencias federales, quienes supervisan los protocolos de seguridad necesarios para garantizar un ingreso sin riesgos para la población.

TE RECOMENDAMOS: Elecciones 2027 Morena aprueba a Beatriz Mojica como única aspirante en Guerrero

Durante la jornada de evaluación, el gobernador oaxaqueño Salomón Jara Cruz acompañó a la comitiva y dialogó con las familias afectadas sobre los avances en las mesas de conciliación acordadas para la región Triqui.

Un grupo de 22 mujeres indígenas de la etnia triqui volvió a Tierra Blanca Copala, en la Mixteca de Oaxaca, para revisar las condiciones de los hogares que abandonaron hace seis años. ı Foto: Especial.

El mandatario estatal expresó que la prioridad pública consiste en restablecer el tejido social y la tranquilidad en la zona, al tiempo que lamentó las afectaciones sufridas por las comunidades durante este periodo de alejamiento forzado.

Jara Cruz enfatizó que la separación de las familias genera un impacto profundo en la entidad, por lo que resulta indispensable consolidar acuerdos de respeto mutuo que pongan fin a los enfrentamientos entre grupos locales.

Agua, luz y vigilancia: las obras previas al retorno en Tierra Blanca Copala

Para apoyar el eventual restablecimiento de la población, autoridades estatales y federales coordinan obras de infraestructura técnica con el objetivo de reinstalar los servicios básicos de agua potable, electricidad y drenaje en el poblado.

Oaxaca dio un paso histórico en el proceso de reconciliación de la Nación Triqui.



Acompañamos a 22 mujeres originarias de Tierra Blanca Copala, quienes actualmente viven en Yosoyuxi y que, de manera voluntaria y en representación de sus familias, ingresaron nuevamente a su… pic.twitter.com/emPHYJk8xQ — Salomón Jara Cruz (@salomonj) November 26, 2026

El restablecimiento de estos servicios esenciales es considerado por las brigadas institucionales como un paso previo e indispensable para autorizar el traslado definitivo del total de los habitantes desplazados.

Las mesas de trabajo entre representantes comunitarios y mandos gubernamentales continuarán activas en los próximos días para dar seguimiento a los compromisos de protección y respeto a los derechos humanos de la comunidad.

El conflicto interno en Tierra Blanca Copala obligó al abandono masivo de viviendas desde el año 2020, situación que dio origen a campamentos temporales en diversos puntos de Oaxaca y la Ciudad de México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR