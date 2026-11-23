Oaxaca será sede de la Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad 2026 el próximo 28 de noviembre en la comunidad de Unión Zapata, municipio de San Pablo Villa de Mitla.

El estado de Oaxaca vuelve a convertirse en el centro agrícola del país con la realización de la Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad 2026. El encuentro se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en la comunidad de Unión Zapata, perteneciente al municipio de San Pablo Villa de Mitla.

El evento reunirá a más de mil 200 productoras y productores del campo provenientes de entidades como Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán y Yucatán. Los asistentes intercambiarán semillas tradicionales, conocimientos técnicos y prácticas agrícolas ancestrales para fortalecer la producción de alimentos.

Uno de los objetivos centrales de esta jornada es la preservación de 42 razas de maíz criollo que persisten en el territorio nacional. Con ello, las autoridades y comunidades buscan frenar la pérdida de variedades genéticas locales frente a los desafíos del cambio climático y la siembra industrial.

El evento reunirá a más de mil 200 productoras y productores del campo provenientes de entidades como Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán y Yucatán. ı Foto: Especial.

Oaxaca alcanza autosuficiencia de maíz

La edición 2026 del encuentro es retomada por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con las autoridades oaxaqueñas. La intención oficial es priorizar el desarrollo rural sostenible y el valor cultural de los granos nativos en la dieta alimentaria de las familias mexicanas.

Por su parte, el Gobernador Salomón Jara Cruz señaló que la realización de la feria responde a las labores del programa estatal para impulsar el sector agropecuario en las ocho regiones de la entidad. El mandatario destacó que actualmente el estado genera 819 mil toneladas de este grano fundamental, alcanzando así la autosuficiencia agroalimentaria.

La elección de Unión Zapata como sede responde a su valor histórico y cultural para la agricultura de Mesoamérica. En esta localidad se ubica la caverna de Guilá Naquitz, reconocida por especialistas como el sitio arqueológico clave para comprender el origen del cultivo del grano en el continente.

Oaxaca recibe la Feria Nacional de la Agrobiodiversidad. 🌽



Gracias, María Luisa Albores, por reconocer el trabajo de nuestras productoras y productores. pic.twitter.com/0oRzlHJqnQ — Salomón Jara Cruz (@salomonj) November 23, 2026

En dicha cueva se descubrieron los vestigios de domesticación de maíz más antiguos registrados hasta la fecha, con una antigüedad aproximada de 12 mil años. La primera versión de este foro nacional se realizó en 2011, por lo que esta segunda edición marca el reinicio de una plataforma de vinculación directa para el campesinado mexicano.

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JVR