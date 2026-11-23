El juzgador determinó que el señalado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Heriberto “N”, conocido como “Beto Zacualpan”, imputado por el delito de homicidio calificado en agravio del dirigente indígena amuzgo Remigio “N”, ocurrido en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) expuso los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación por los hechos registrados a inicios del año 2023.

El juzgador determinó que el señalado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del juicio.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria, tiempo en el que se integrarán los elementos periciales definitivos al expediente.

Las investigaciones ministeriales señalan que los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan, dentro del municipio de Ometepec. En ese punto, el imputado presuntamente atacó a la víctima hasta privarla de la vida.

La víctima era un reconocido integrante de la comunidad amuzga de la zona, un grupo étnico con presencia histórica en los límites territoriales entre los estados de Guerrero y Oaxaca.

Informes de inteligencia de las corporaciones de seguridad vinculan a Heriberto “N” como presunto operador del grupo delictivo denominado “Los Rusos”.

Esta agrupación criminal mantiene presencia activa en diversos municipios de la Costa Chica guerrerense, donde se le atribuye la generación de violencia y actividades ilícitas ligadas al narcomenudeo.

La zona de Ometepec ha sido escenario de disputas entre células delictivas locales que buscan controlar el tráfico de sustancias ilícitas y el cobro de cuotas a comerciantes de la región.

La detención y procesamiento del presunto responsable responde a la exigencia de justicia por parte de defensores comunitarios de los pueblos originarios de la entidad.

La representación social en Guerrero reiteró que continuará recabando testimonios y peritajes para esclarecer a fondo el crimen cometido en la zona indígena y combatir la impunidad.

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JVR