Atrapan en Guerrero a El Kamala por desaparición de personas en Taxco

El presunto responsable, ayer, tras su captura por parte de las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvieron a Marco Antonio “N”, alias El Kamala, presunto operador financiero de La Familia Michoacana y generador de violencia en el municipio de Taxco de Alarcón. Las autoridades lo acusan de la desaparición de una persona menor de edad.

La investigación sitúa los hechos entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026, cuando El Kamala y otros sujetos presuntamente agredieron a la víctima, la privaron de la libertad y se la llevaron con rumbo desconocido.

Desde entonces, han transcurrido más de cuatro meses sin que las autoridades logren localizar a la persona menor de edad. La Fiscalía mantiene la identidad de la víctima bajo reserva.

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Este caso también llevó a la captura de Sergio Adrián “N”, alias El Charro, otro presunto integrante de La Familia Michoacana, a quien la Fiscalía detuvo el pasado 18 de octubre, en Iguala. Un juez lo vinculó a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y ordenó su ingreso al penal de Acapulco, bajo prisión preventiva.

El Dato: El 19 de octubre la FGE detuvo a 4 funcionarios del Ayuntamiento de Taxco, señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, por desaparición forzada.

Como parte del seguimiento a esa primera captura, se realizaron trabajos de inteligencia que permitieron localizar y detener a El Kamala casi un mes después. En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

La captura de El Kamala y su puesta a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación, se suma a las investigaciones sobre la presencia de La Familia Michoacana en Taxco, donde el grupo también quedó bajo la mira de las autoridades tras el secuestro del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo.

En aquel momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló al grupo como posible responsable. “Todo indica que es La Familia Michoacana”, afirmó después de que las autoridades localizaron a ambos con vida.

A esa serie de investigaciones se suma un cateo que las autoridades ejecutaron en octubre, en el barrio Pedro Martín. Ahí aseguraron cuatro vehículos de carga y mercancías dentro de un inmueble que la organización presuntamente utilizaba para almacenar y acaparar productos comerciales.

4 Instituciones participaron en la detención del sospechoso

El nombre de El Kamala también apareció en una amenaza que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieron en febrero de 2021 contra funcionarios y personas a las que acusaban de colaborar con La Familia Michoacana en el municipio guerrerense. En el video, siete hombres armados anunciaron represalias contra quienes identificaban como operadores de la organización rival.

La lista incluía a Marco González, alias El Kamala, junto con otros presuntos colaboradores de Roberto Carlos Zagal, El Pelón, hijo de Ranulfo Zagal Maldonado, El Rany, señalado como dirigente regional de La Familia Michoacana.

La FGE refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas, fortalecer las acciones de búsqueda y localización de las víctimas, así como combatir a los grupos delictivos que generan violencia en la entidad.