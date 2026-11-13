Caen integrantes de Los Ciclones del Cártel del Golfo en Matamoros tras agresión armada

Elementos de la FERI de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, lograron la detención de una célula delictiva en un inmueble de Matamoros, Tamaulipas.

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), conocida como “lobos”, de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, lograron este viernes la detención de una célula de la delincuencia organizada en un inmueble de Matamoros, Tamaulipas.

La intervención se concretó dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, luego de que el personal militar y de seguridad fuera agredido con armas de fuego durante su despliegue en la zona.

El aseguramiento de los presuntos integrantes del grupo criminal tuvo lugar en una propiedad ubicada en la colonia Eva Sámano, perteneciente al municipio fronterizo de Matamoros.

De acuerdo con los informes oficiales, los detenidos forman parte de la facción delictiva denominada “Los Ciclones”, célula operativa vinculada directamente con la estructura criminal del “Cártel del Golfo” en Tamaulipas.

En el marco de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, el 13 de noviembre de 2026, personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (lobos) de la Guardia Nacional y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, después de haber sido agredidos… pic.twitter.com/Qj3AkCsavH — @Defensamx (@Defensamx1) November 13, 2026

Tras repeler la agresión y asegurar el perímetro, las fuerzas federales realizaron el decomiso de un arsenal de alto poder, narcóticos, equipamiento y unidades motrices que se encontraban en posesión de los implicados.

Entre el armamento asegurado por el personal castrense y de la Guardia Nacional destacan diversas armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, además de múltiples cargadores, cartuchos útiles y una granada de fragmentación.

Asimismo, en el sitio del operativo se decomisaron dosis de droga, equipo táctico diverso y dos vehículos utilizados por la célula delictiva para sus actividades en el municipio tamaulipeco.

Tanto las personas detenidas como el armamento, las sustancias ilícitas, el equipo táctico y los dos vehículos asegurados serán trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Reynosa, Tamaulipas.

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JVR