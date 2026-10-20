Tamaulipas escala posiciones y se ubica entre los estados con menos delitos del país

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación institucional y la inteligencia.

Tamaulipas se colocó entre los diez estados con menor incidencia delictiva del país durante septiembre de 2026, al ocupar el noveno lugar nacional, de acuerdo con la actualización de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reportó una tasa de 91.75 presuntos delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes.

El resultado representa una incidencia 28.1% inferior a la media nacional, ubicada en 127.58 delitos por cada 100 mil habitantes, y un avance de dos posiciones respecto de agosto, cuando Tamaulipas ocupaba el lugar once entre las entidades con menor incidencia delictiva.

Resultados del SESNSP ubican a Tamaulipas en el noveno lugar nacional con menor incidencia delictiva durante septiembre. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Los datos oficiales también muestran resultados en el combate a los delitos patrimoniales: durante septiembre, el robo de vehículos y el robo a casa habitación registraron sus niveles más bajos en el mismo mes desde 2015, mientras que la extorsión se mantuvo por debajo del promedio nacional.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido que los avances en los indicadores de seguridad responden a una estrategia de coordinación institucional, fortalecimiento de las corporaciones estatales, inteligencia y presencia territorial, aunque ha advertido que todavía existen desafíos por atender.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación institucional y la inteligencia. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos”, afirmó el mandatario el pasado 1 de octubre, durante el encuentro Cuatro años transformando Tamaulipas, en el que reiteró que “la paz no es la meta… la paz es el camino”.

La actualización estadística correspondiente a septiembre muestra que Tamaulipas registró una tasa inferior a la de entidades como Jalisco, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Durango y Veracruz, conforme a la sumatoria de carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos del fuero común.

La Guardia Estatal mantiene despliegue territorial y coordinación con fuerzas federales para la prevención del delito en Tamaulipas. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

En materia de robo de vehículos la entidad alcanzó el octavo lugar nacional entre los estados con menor incidencia en este delito al presentar una tasa de 3.07 por cada 100 mil habitantes, un indicador relevante por su impacto directo en el patrimonio de las familias y en las actividades económicas.

En este indicador, Tamaulipas está muy lejos de las tasas de incidencia que tienen otros estados como Morelos (14.37), Baja California (12.22), Puebla (10.71), Jalisco (9.13) y Quintana Roo (8.64).

Cifras oficiales confirman que la tasa delictiva en Tamaulipas se situó 28.1% por debajo de la media nacional en septiembre de 2026. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

A este resultado se suma la reducción del robo a casa habitación, delito que, junto con el robo de vehículos, alcanzó en septiembre su registro más bajo desde 2015, de acuerdo con la información presentada a partir de las estadísticas oficiales.

En septiembre pasado se iniciaron 116 carpetas de investigación por robo de vehículo, mientras que en septiembre de 2015 fueron 530; en lo que respecta a robo a casa habitación fueron 66 carpetas de investigación contra 337 en septiembre de 2015.

Respecto de la extorsión, otro de los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la población, Tamaulipas reportó una incidencia inferior a la media nacional que es de 0.64 al registrar 0.40.

La Guardia Estatal mantiene despliegue territorial y coordinación con fuerzas federales para la prevención del delito en Tamaulipas. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene una estrategia de seguridad sustentada en la coordinación permanente con las instituciones federales, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Guardia Estatal, las labores de inteligencia y la atención a las causas que generan violencia.

Esta política contempla también el despliegue territorial de las corporaciones de seguridad, el fortalecimiento institucional y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir y combatir las conductas delictivas.

esultados del SESNSP ubican a Tamaulipas en el noveno lugar nacional con menor incidencia delictiva durante septiembre. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Durante el encuentro por los cuatro años de su administración, Villarreal Anaya destacó la importancia de mantener una política de seguridad que privilegie la construcción de la paz y la atención permanente a las necesidades de la población.

Las cifras correspondientes a septiembre fueron integradas con información del SESNSP y las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2026, lo que permite comparar las tasas de incidencia delictiva entre las 32 entidades federativas.

La Guardia Estatal mantiene despliegue territorial y coordinación con fuerzas federales para la prevención del delito en Tamaulipas. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Estos indicadores corresponden a carpetas de investigación iniciadas ante las autoridades ministeriales, por lo que constituyen una referencia oficial sobre la incidencia delictiva denunciada y registrada, aunque no representan la totalidad de los delitos cometidos.

Con los resultados de septiembre, Tamaulipas se mantiene dentro del grupo de diez entidades con menor incidencia delictiva del país, al tiempo que registra sus niveles más bajos en más de una década en delitos como el robo de vehículos y el robo a casa habitación.

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