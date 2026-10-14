Modelo de Tamaulipas para regularizar centros de rehabilitación de adicciones se replicará a nivel nacional: COFEPRIS

La estrategia de acompañamiento interinstitucional y la entrega de 41 certificaciones a centros de adicciones fueron encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El modelo de regularización de centros de rehabilitación de adicciones impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas será replicado a nivel nacional a partir de 2027, anunció la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Este miércoles, Villarreal Anaya encabezó la ceremonia en la que se entregaron los primeros 41 certificados a centros de rehabilitación de nueve municipios, los cuales contarán con el acompañamiento de 14 dependencias e instituciones estatales para fortalecer sus condiciones de funcionamiento y garantizar una atención digna a las personas que requieren sus servicios.

Durante el encuentro, el organismo federal reconoció los resultados de esta estrategia que busca mejorar las condiciones de atención, seguridad y recuperación de quienes enfrentan problemas de adicciones en establecimientos popularmente conocidos como “anexos”.

“Realmente me da mucho gusto, me emociona y me satisface estar hoy aquí reunidos con gente que se desempeña como servidor público, pero tiene esta sensibilidad, y ustedes que están participando activa y solidariamente en resolver un problema que nos aqueja como entorno social y ciudadanos en este momento.

“Siempre en pro de buscar esta gran transformación de tener para todos bienestar, solidaridad y buscar mejores niveles de sociedad porque nos la merecemos los tamaulipecos y las tamaulipecas, porque, como lo reitero, somos gente de bien y queremos vivir en paz, trabajando y cada vez en mejores oportunidades para todos”, expresó Villarreal Anaya.

Por su parte, Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, quien acudió en representación del comisionado federal Víctor Hugo Borja Aburto, informó que la experiencia de Tamaulipas será incorporada al modelo nacional de gestión sanitaria del organismo.

Explicó que el propósito es extender a las entidades del país un esquema de acompañamiento institucional que facilite el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y fortalezca la calidad de los servicios de rehabilitación. Enfatizó que la iniciativa constituye un ejemplo de coordinación gubernamental y sensibilidad social que puede transformar la relación entre autoridades y establecimientos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que su administración ha destinado 12 millones de pesos a los centros de rehabilitación durante esta primera fase, en la que fueron certificados 41 establecimientos, y reiteró su compromiso de fortalecer progresivamente la estrategia para ofrecer mejores oportunidades de recuperación y reintegración social a quienes lo necesiten.

El mandatario destacó que la regularización responde a una visión humanista de gobierno, en la que las personas que enfrentan problemas de adicciones deben contar con espacios adecuados, atención digna y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.

Ante representantes de los centros certificados, integrantes del gabinete y autoridades municipales, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para atender problemas que afectan a las familias.

Villarreal Anaya convocó a ampliar los resultados del programa, fortalecer las condiciones de rehabilitación y generar indicadores que permitan evaluar los avances en la recuperación y reintegración social. Celebró que Tamaulipas contribuya al desarrollo de una política pública nacional y reiteró su disposición para perfeccionar el modelo.

¿Cómo funciona el modelo desarrollado en Tamaulipas?

A diferencia de una estrategia limitada a verificar el cumplimiento de las normas y señalar irregularidades, el Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones establece un proceso de acercamiento, orientación, supervisión y acompañamiento para que los establecimientos avancen progresivamente en su regularización.

El primer paso consiste en identificar los centros, conocer sus condiciones de funcionamiento y detectar sus necesidades. Mediante este ejercicio, las autoridades estatales identificaron 94 establecimientos dedicados a la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicciones.

A partir de ese diagnóstico, las instituciones participantes establecen una ruta de trabajo para atender las áreas de oportunidad de cada establecimiento, en lugar de abordar sus necesidades de manera aislada.

Como resultado de esta primera etapa, 41 centros de rehabilitación de Altamira, El Mante, Tula, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria recibieron sus certificados.

El elemento distintivo del modelo es la participación de 14 dependencias del Gobierno de Tamaulipas, que aportan capacidades técnicas y administrativas para facilitar el cumplimiento de los requisitos aplicables. Esta coordinación integra aspectos sanitarios, sociales, administrativos y de Protección Civil, además de orientar a los responsables sobre los trámites, registros y autorizaciones necesarios para fortalecer sus condiciones de operación.

Los centros reciben acompañamiento institucional para mejorar sus procesos internos y avanzar en el cumplimiento normativo, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, dignos y adecuados para la recuperación de las personas.

COFEPRIS reconoce liderazgo de Américo Villarreal

Durante el encuentro celebrado en el Polyforum de Ciudad Victoria, Aguilar Acosta reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal para reunir a las instituciones estatales en torno a una política pública que combina capacidad técnica, coordinación administrativa y atención humanista.

Subrayó que los certificados representan mucho más que el cumplimiento de requisitos administrativos, pues detrás de cada establecimiento que mejora sus condiciones existe la posibilidad de ofrecer atención profesional, humanizada y socialmente integrada.

“El programa estatal de regularización de centros de rehabilitación de adicciones constituye un esfuerzo integral que articula la voluntad política, la capacidad técnica, pero sobre todo un alto sentido de sensibilidad social”, afirmó.

Señaló que la experiencia tamaulipeca demuestra la importancia de construir políticas públicas transversales, con objetivos compartidos, y reconoció que todavía existen tareas pendientes para ampliar la cobertura y consolidar los resultados.

Coordinación institucional, clave para los resultados

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, explicó que el programa surgió de una instrucción del gobernador para atender integralmente la situación de los centros de rehabilitación, conocer directamente sus necesidades y establecer una ruta de regularización.

Precisó que la estrategia permitió superar la supervisión aislada y construir un proceso de orientación, acercamiento institucional y mejora progresiva, mediante responsabilidades compartidas y seguimiento permanente.

Las autoridades estatales y federales coincidieron en que la certificación de los primeros 41 establecimientos constituye el punto de partida de una estrategia que continuará ampliándose en Tamaulipas y servirá como referencia para su implementación nacional.

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JVR