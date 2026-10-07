Colectivos reconocen apertura de gobierno de Tamaulipas para atender búsqueda de desaparecidos

El establecimiento de las mesas permanentes de trabajo y la supervisión de avances forenses cuentan con la interlocución institucional del gobernador Américo Villarreal.

Integrantes de 18 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas acordaron con el gobierno estatal la instalación de mesas de trabajo permanentes y el fortalecimiento de la infraestructura forense, con el objetivo de agilizar los procesos de identificación en la entidad.

Durante la reunión realizada en las instalaciones del C3 en Ciudad Victoria, las representantes de los grupos de colectivos y buscadoras independientes manifestaron la urgencia de asignar mayores recursos, personal técnico especializado e insumos de laboratorio para procesar los expedientes y muestras genéticas pendientes.

Edith Pérez Rodríguez, integrante de la organización Voz y Dignidad por los Nuestros, explicó que el acercamiento permite establecer bases de coordinación para las labores en campo, aunque recalcó que las familias continuarán supervisando de cerca cada avance institucional sin desatender sus exigencias de justicia.

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En ese mismo sentido, Graciela Pérez Rodríguez, vocera del colectivo Milynali Red, subrayó la importancia de dejar cimentados mecanismos legales e institucionales que perduren más allá de la administración pública actual, asegurando así que las labores de exhumación y análisis de restos no sufran interrupciones futuras.

Las mesas formales de diálogo e intercambio de información sobre búsqueda en campo tuvieron lugar en las instalaciones del C3 en Ciudad Victoria. ı Foto: Especial.

Dentro de las propuestas centrales presentadas por los colectivos destaca también el proyecto para construir un memorial dedicado a las personas desaparecidas en Ciudad Victoria, además de la inclusión de las organizaciones en las Mesas Ciudadanas de Seguridad para dar seguimiento puntual a los casos prioritarios.

Asimismo, María de los Ángeles Rodríguez García, representante del Colectivo Pirasol, refirió que los esquemas de trabajo conjunto facilitarán el intercambio de información directa sobre la agenda de prevención del delito y las tareas de campo programadas en diversas regiones de Tamaulipas.

Esta jornada de diálogo se suma a los antecedentes de trabajo iniciados a finales del año anterior, periodo en el que agrupaciones como la Unión de Colectivos de Tamaulipas enfatizaron la necesidad de mantener un canal directo de comunicación entre el Ejecutivo estatal y los colectivos de víctimas.

Las familias buscadoras reiteraron que, si bien reconocen los canales de interlocución abiertos con la autoridad, mantendrán una postura firme de fiscalización ciudadana sobre los compromisos asumidos, exigiendo avances tangibles en materia forense y de búsqueda de personas en el estado.

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JVR